Los meteorólogos no dan crédito a lo que llega mañana y avisan: «Hace años que no se veía esto…»

Hace años que no se veía esto los meteorólogos no dan crédito a lo que llega mañana y avisan. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, lo que está por llegar es un cambio que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave.

Es hora de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta, lo que tenemos por delante es un importante cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas. Estaremos muy pendientes de ciertas peculiaridades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de cambios y de ver un poco más el tiempo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Tocará saber qué es lo que obliga a activar estas alertas.

Lo que llega mañana activa un aviso

Es importante estar pendientes de una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Con la mirada puesta a una serie de detalles que van llegando y nos hacen visualizar de una vez por todas el cambio de mes y pensábamos que de tendencia.

El mes de enero se ha convertido en uno de los más fríos y lluviosos de los últimos tiempos, por lo que, estaremos muy pendientes de este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada con el tiempo.

Una borrasca tras otra nos ha alejado de lo que sería habitual, pero cuidado, lo que llega en estas jornadas es una situación que puede activar las alertas. El cambio de tiempo que nos está esperando puede convertirse en un motivo de activación de las alertas.

Es hora de visualizar este cambio que tenemos por delante una novedad que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada. Un giro radical que, sin duda alguna, puede ser esencial, por lo que, tocará esperar algunos cambios que serán esenciales.

Los meteorólogos no dan crédito ante lo que llega

La previsión del tiempo de este inicio de mes y de semana puede cambiarlo todo, será el momento de empezar a pensar en algunos cambios que serán los que nos darán alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Estos expertos de la AEMET no dudan en darnos algunos datos que deberemos conocer.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Un frente asociado a una borrasca atlántica entrará por Galicia, cruzando la Península y dejando cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas; serán menos probables e intensas en la fachada oriental y Baleares. Por el contrario, los mayores acumulados se darán en el oeste de Galicia y zonas de montaña y aledañas de la meseta Sur, Andalucía y Pirineos, principalmente en las vertientes sur donde se espera que sean más persistentes. También son posibles precipitaciones fuertes que pueden ir acompañadas de tormenta en el suroeste peninsular. Nevará en las montañas de la mitad norte y del sureste peninsular en cotas por encima de 1600/1800 metros bajando al final a 1000/1400m. Cielos nubosos en Canarias con lluvias débiles más probables en el norte de las islas. Temperaturas máximas en descenso en la mitad oeste peninsular y Ceuta y en ascenso en el resto, Melilla y Baleares excepto en zonas litorales del sureste de Andalucía con descensos. Mínimas en descenso en el oeste y en ascenso en el resto. En Canarias ligeros cambios. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste. Predominará el viento moderado de componente oeste y suroeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en litorales del Cantábrico y con probables rachas muy fuertes en los de Galicia».

Siguiendo con la misma previsión, las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes que pueden ser fuertes y, puntualmente, ir acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia, zona occidental del Sistema Central y suroeste de la Península. Rachas muy fuertes en el litoral gallego, sur y suroeste de Andalucía. intervalos de fuerte con probables rachas muy fuertes también en litorales del área sur mediterránea y moderados en el resto excepto en el noreste peninsular donde serán menos intensos. También se esperan rachas muy fuertes en amplias áreas de montaña y zonas aledañas del interior peninsular. En Canarias vientos del noroeste moderados». A partir de mañana lo que llega puede ser un cambio significativo con más lluvias y viento intenso.