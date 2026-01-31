El fuerte viento derriba árboles, cancela cinco vuelos y desvía otros seis en el aeropuerto de Palma

El fuerte viento derriba árboles en Mallorca, cancela cinco vuelos y desvía otros seis en el aeropuerto de Palma. En los aeropuertos de Menorca e Ibiza, por el momento, no se ha registrado ninguna incidencia derivada de la meteorología adversa, según han informado desde Aena.

Además, de acuerdo con webs transporte marítimo, el oleaje ha obligado a cerrar el puerto de la Savina, en Formentera, hasta nuevo aviso.

Emergencias 112 mantiene activa la alerta naranja por vientos fuertes en Mallorca, Ibiza y Formentera y por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, ha activado el aviso naranja por fuertes rachas de viento en las Pitiusas y en el interior de Mallorca, donde podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora (km/h).

El resto de Mallorca, salvo la zona del Llevant, y Menorca están en aviso amarillo por viento y las rachas podrían oscilar entre los 70 y los 80 km/h. En los cabos y cumbres de la Serra de Tramuntana podrían llegar hasta los 120 km/h.

Según ha informado Bomberos de Mallorca, a partir de las 07:00 horas se han registrado 15 incidencias, principalmente por árboles y ramas caídas en zonas como Calvià, el Raiguer, la carretera de Lluc, Santa Eugènia, Alaró y Llucmajor.

Algunos árboles y ramas han caído sobre diferentes carreteras, lo que ha obligado a los bomberos a retirarlas para permitir la circulación de vehículos.

Según han informado fuentes de carreteras de Mallorca, esta mañana sólo permanecen cortadas al tráfico las carreteras del Coll de Sóller y Caimari-Lluc.

