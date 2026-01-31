Ni lluvia ni nieve: la AEMET manda una alerta por el fenómeno que afecta hoy a estas zonas de Madrid

La AEMET manda una alerta por el fenómeno que afecta hoy a estas zonas de Madrid, ni lluvia ni nieve será motivo de alerta. La capital de España se prepara para una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno. Esta parte del país ha sido especialmente castigada por una serie de elementos que serán esenciales que tengamos en cuenta en estas jornadas.

Será el momento de pensar en determinadas situaciones que pueden acabar generando un cambio de tendencia en este invierno en el que el invierno. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos hará estar pendientes de este cambio de tiempo que nos afectará de lleno. Madrid será una de las zonas más afectadas por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando un antes y un después en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que puede acabar generando una novedad importante en estos días en los que todo puede ser posible.

Ni nieve ni lluvia

La lluvia de estos días se ha transformado en nieve en unas jornadas en las que cada detalle puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Esta semana hemos visto nieve en cotas en las que nos es habitual que tengamos este importante fenómeno que nos ha golpeado con fuerza y alejado de un cambio que puede ser esencial que tengamos en estos días.

Será el momento de ponerse manos a la obra con ciertas peculiaridades que van a convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que puede acabar generando más de una alegría del todo inesperada. En estos días en los que tendremos que empezar a pensar en lo que hasta el momento tenemos que empezar a prepararnos para lo peor.

Madrid se prepara para un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días en los que el tiempo puede convertirse en el elemento que nos convierta en algo del todo inesperado. Con una serie de peculiaridades que acabarán marcando la diferencia, estos fenómenos que llegan a la capital de España obligan activar una alerta de la AEMET.

Manda una alerta la AEMET por el fenómeno que afecta hoy a estas zonas de Madrid

Estas zonas de Madrid pueden verse afectadas por un fenómeno que activará el plus de la AEMET. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que será esencial en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Este invierno no da tregua y nos llega una borrasca tras otra.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Intervalos nubosos, con apertura transitoria de claros y tendiendo a nuboso al final del día. En la Sierra persistirá la nubosidad baja durante la mayor parte de la jornada, pudiendo formarse brumas o nieblas que podrían ser engelantes a primeras horas. Precipitaciones débiles durante la madrugada y primeras horas de la mañana en la Sierra. Cota de nieve en 1000-1100 metros. Temperaturas con pocos cambios; heladas débiles en zonas altas de la Sierra. Viento de componente oeste, con rachas fuerte ocasionales que podrían llegar a ser muy fuertes en la Sierra durante la primera mitad del día». Siguiendo con una serie de alertas que tenemos por delante: «En la Sierra, se esperan rachas de viento muy fuertes y nevadas durante la madrugada y primeras horas de la mañana».

Para el resto de España la situación no puede ser peor: «Se prevé que el tiempo en la Península y Baleares siga marcado por la circulación atlántica, por el paso de líneas post-frontales en la primera parte del día y, a partir del mediodía, la entrada de altas presiones por el suroeste que aportará una estabilidad transitoria. Se esperan cielos nubosos o cubiertos con predominio de nubosidad baja y precipitaciones en la mayor parte del tercio norte, donde pueden ir acompañadas de tormentas aisladas y granizo menudo, así como en regiones de montaña del resto de la Península, principalmente del sureste, meseta y norte de Baleares, sin descartarse en el resto a excepción de en litorales del este y sureste peninsular. Los mayores acumulados se esperan en el Cantábrico oriental, Pirineo occidental y zonas de la Bética oriental. Posibilidad de tormentas de madrugada al sur de Baleares que pueden afectar a las islas. Nevará en montañas de la mitad norte y zonas aledañas a una cota de 700/1000m al principio subiendo al final hasta 1200/1400m, con mayores acumulados en cotas altas. No se descarta nieve en zonas altas de Mallorca al final del día. En Canarias, nuboso en Lanzarote y Fuerteventura, tendiendo a poco nuboso, y en el norte de las islas montañosas, con posibilidad de lluvias débiles. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Las temperaturas máximas aumentarán en el noroeste peninsular, con descensos en el resto más intensos en el este y Baleares. Mínimas en descenso en la Península y Baleares excepto en el oeste de Galicia y noreste de Cataluña con ligeros ascensos. Pocos cambios térmicos en Canarias. Heladas débiles en regiones de montaña de la mitad norte, moderadas en el Pirineo».