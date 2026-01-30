Nivel máximo de aviso activado: la nieve vuelve a Castilla y León y la AEMET lo ha confirmado

La AEMET lo ha confirmado, el nivel máximo de aviso activado por una nueva oleada de nieve que vuelve a Castilla y León. Parece que los expertos no han dudado en darnos algunas novedades importantes que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Con ciertos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Estamos ante una serie de cambios que afectarán de lleno este último día de la semana en el que todo puede ser posible.

Hemos tenido una serie de frentes consecutivos que nos han dado alguna que otra sorpresa en esta semana en la que las temperaturas han estado por debajo de lo que sería habitual. Estamos acostumbrados a que haga frío, pero no esperaríamos unas cifras que están por debajo de lo que pensábamos que podríamos tener. Las lluvias de estos días se están convirtiendo en nevadas intensas que nos alejan del invierno suave que pensábamos que podríamos tener por delante, con lo cual, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas últimas jornadas.

El aviso activado es de nivel máximo

El nivel máximo se activa cuando hay riesgo ante una serie de movimientos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Estamos ante unas nevadas que pueden afectar la movilidad, por lo cual, se recomienda no moverse a menos que sea del todo necesario.

Estaremos ante una serie de peculiaridades en el tiempo que afectarán de lleno a una Castilla y León que tiene algunos puntos en los que la nieve lleva acumulándose prácticamente toda la semana. Hemos pasado de una nevada a otra, con un tiempo que nos traslada a lo peor de uno de los inviernos más duros.

Sin duda alguna, la previsión del tiempo se convierte en el único elemento que puede darnos un poco de luz. Sabiendo en todo momento qué es lo que nos está esperando en estos días de final del invierno. Por lo que, tendremos que estar preparados para lo peor.

Es una vuelta de un fenómeno que obliga activar los niveles máximos y eso quiere decir que tocará estar pendiente de una AEMET que parece que no trae buenas noticias en estos días. Tocará saber lo que nos espera con la mirada puesta a estos mapas del tiempo.

La AEMET confirma que le nieve vuelve a Castilla y León

Lo peor de esta previsión es que la nieve puede volver a cotas muy bajas, por lo que, tendremos que estar preparados para ver afectaciones sobre la movilidad en unas partes del país en las que el frío se hará notar. La combinación de frío y lluvia puede acabar causando estragos.

Tal y como nos explica la web de la AEMET: «Nuboso a intervalos nubosos, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, más probables en zonas de montaña, y generalizadas en la segunda mitad del día. Cota de nieve por encima de 1200-1500 metros, disminuyendo al final del día hasta 800-1100 metros. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, localmente moderado. Heladas débiles en cotas altas. Viento del oeste y suroeste, moderado con rachas fuertes o muy fuertes en amplias zonas». Las alertas estarán activadas: «Probabilidad de nevadas con acumulados significativos en zonas de montaña. Rachas fuertes o muy fuertes en amplias zonas».

Siguiendo con la misma previsión para España: «Se mantendrá la circulación atlántica dominando el tiempo en la Península y Baleares, con el paso de frentes y la entrada por el norte peninsular de una masa polar marítima dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos. Se prevén precipitaciones en la Península, salvo en el extremo sureste, más probables durante la tarde en las regiones mediterráneas. Los mayores acumulados se esperan en Galicia y zonas aledañas, con probabilidad de ser persistentes, localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta y granizo menudo. Nevará en amplias zonas de la mitad norte, principalmente de la meseta Norte y su entorno, a una cota de 1200/1500 metros, pudiendo bajar hasta los 800-1000 m al final del día en el cuadrante noroeste, con acumulados significativos en zonas de montaña. En Canarias, nuboso en el norte de las islas y poco nuboso en el resto.Probables bancos de niebla en regiones de montaña de la vertiente atlántica. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península, ascendiendo en el extremo nordeste y manteniéndose con pocos cambios en Alborán, cuadrante suroeste e islas. Las mínimas descenderán en el tercio sur peninsular, Galicia y oeste del Sistema Central y su entorno, con ascensos en el tercio nordeste, fachada oriental y Baleares, y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en cotas altas de la mitad norte, más extensas e intensas en el Pirineo, y del sureste peninsular».