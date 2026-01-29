Se acabó la tregua meteorológica. Galicia se prepara para un final de enero pasado por agua y, sobre todo, marcado por el fuerte temporal. La llegada de sucesivas borrascas atlánticas ha obligado a la AEMET y a la Xunta a activar los protocolos de alerta en prácticamente toda la comunidad.

El viento, la lluvia persistente y un oleaje que podría alcanzar los siete metros de altura pondrán en jaque a la costa y el interior gallego durante las próximas jornadas.

El viento y la lluvia activan el nivel amarillo

A partir de este jueves, el paraguas y el abrigo serán imprescindibles. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, gran parte de las provincias de A Coruña y Pontevedra, así como el interior de Lugo y la montaña de Ourense, estarán en alerta amarilla por el temporal. Se esperan rachas de viento que superarán con facilidad los 80 km/h, especialmente en zonas altas y en el litoral.

Pero no solo el viento será protagonista. Las lluvias serán persistentes y generosas, con acumulados que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas. Este escenario se mantendrá, al menos, hasta este viernes, cuando se espera que la intensidad de las precipitaciones sea mayor en la vertiente atlántica.

28/01 12:06 AVISOS PASADO MAÑANA | Galicia: vientos, costeros y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/nhkAcYuyem pic.twitter.com/1h7sTP26h7 — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) January 28, 2026

Alerta naranja en el mar: olas de hasta 7 metros

Lo más preocupante de este temporal se vivirá en la costa. La situación en el litoral gallego se complicará notablemente, pasando de nivel amarillo a alerta naranja en la Costa da Morte y el litoral de A Coruña. El mar de fondo del noroeste golpeará con fuerza, con olas que oscilarán entre los 5 y los 7 metros de altura.

Desde los servicios de emergencia se pide extremar las precauciones: evitar acercarse a diques, rompientes y paseos marítimos para prevenir accidentes. En las Rías Baixas y la costa de Lugo el aviso será algo más moderado (amarillo), aunque las condiciones seguirán siendo de mal tiempo generalizado con vientos de fuerza 7.