AEMET alerta de un día crítico en Galicia: desde la agencia advierten de lluvias persistentes y rachas muy fuertes que golpearán con fuerza

Galicia se pone en un día crítico, la AEMET advierte ante unas lluvias persistente y rachas muy fuertes golpearán con fuerza. Es importante estar preparados para una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que parece que el invierno nos golpeará con fuerza. Este tipo de fenómenos típicos de esta época del año puede darnos algunos detalles que acabarán marcando una diferencia significativa.

Tocará empezar a tener en consideración una alerta de la AEMET que se va extiendo en el tiempo, desde estos días que teníamos por delante. Con una serie de elementos que pueden acabar generando más de un riesgo para la población. Lo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podrían llegar con una dureza tan grande con un cambio que puede acabar siendo esencial en estas próximas jornadas. Estaremos ante una previsión del tiempo que puede acabar generando más de una alerta, no trae buenas noticias lo que nos espera en breve. Puede ser un día crítico en una Galicia de la que advierten de esta dura advertencia.

Un día crítico activa la alerta de la AEMET en Galicia

Galicia será una de las zonas más afectadas por una alerta de la AEMET que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente lo que nos está esperando en unas jornadas en las que el tiempo cobra especial protagonismo, porque buscamos esa vuelta a la rutina que deberemos empezar a tener en mente.

Esta comunidad autónoma es una de las que deberemos empezar a preparar en unas jornadas en las que el mal tiempo parece que será una de las que se verá más intensificado. Este invierno que parece que está siendo especialmente duro, tiene unas partes del país en las que todo puede ser posible.

Es momento de conocer en primera persona qué pasa en una Galicia en la que quizás vamos a tener determinados cambios por delante. Un giro importante radical que puede acabar siendo lo que nos dará algunas tendencias que pueden ser claves y que, sin duda alguna, será destacada.

La alerta roja se ha convertido en una realidad este fin de semana que puede prolongarse en el tiempo hasta este mismo lunes.

Lluvias persistentes y rachas muy fuertes que golpearán con fuerza esta advertencia

Esta advertencia se activa en Galicia ante la llegada de lluvias persistentes t rachas muy fuertes que nos golpearán con fuerza. Parece que todo el mundo está pendiente de una serie de elementos que parece que serán una realidad. La previsión del tiempo de la AEMET activa estas alertas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Nuboso, abriéndose claros por la tarde dando paso a intervalos nubosos. Brumas y nieblas en zonas altas durante la primera mitad del día. Probables chubascos generalizados en toda la Comunidad, avanzando de oeste a este y remitiendo por la tarde. Cota de nieve en torno a 1000-1200 metros. Temperaturas mínimas en ascenso notable en la mitad oeste y en ascenso en el resto. Temperaturas máximas sin cambios en el tercio norte y en ascenso ligero en el resto. Heladas débiles en montaña y sur de Ourense. En litorales, viento moderado del oeste y noroeste con rachas muy fuertes del norte; flojo en el interior del suroeste y oeste». Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes de componente oeste en los litorales del norte».

La previsión del tiempo para España no será mucho mejor: «Se prevé que la Península y Baleares sigan bajo una intensa circulación atlántica. Aunque por la mañana se esperen menos precipitaciones en el centro y este peninsular, se mantendrá nuboso. Desde las horas centrales, un nuevo frente asociado a una borrasca atlántica entrará por el oeste y barrerá la Península, dejando cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que pueden afectar a toda la Península, excepto el arco mediterráneo y Baleares, donde no se esperan o de forma muy débil. Serán fuertes y persistentes, con acumulados notables en el noroeste, oeste del sistema central y con menor probabilidad en otras montañas. En Galicia se esperan, además de los mayores acumulados, un deshielo y que ocasionalmente vayan acompañadas de tormentas. La cota de nieve irá aumentando de oeste a este, pasando de 900/1100 m en el tercio norte y 1100/1500 m en el resto a quedar por encima de 2000 m. Sólo se esperan nevadas en el Pirineo, con acumulados significativos al principio, y en cumbres de montañas de la mitad norte. En Canarias, cielos poco nubosos.

Nieblas y brumas en zonas elevadas al paso del frente. Temperaturas máximas en ascenso generalizado, salvo en el Ebro, donde predominarán los descensos. Mínimas en ascenso, excepto en áreas puntuales del noroeste de Castilla y León y el Cantábrico; notables en amplias zonas de la mitad sur. Sin cambios significativos en Canarias. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte».