Nivel rojo de alerta de la AEMET en Galicia: 15 centímetros de nieve y 120 litros de lluvia en estas zonas

La AEMET activa un nivel rojo de alerta en esta parte de Galicia, estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que puede ser esencial en estos días. Esta parte del país es una de las más afectadas por la entrada de una serie de borrascas que pueden ser claves y que, sin duda alguna acabarán marcando una diferencia importante. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar con una acumulación de nieve y agua que pone los pelos de punta.

Nadie hubiera esperado este giro importante de guion que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Un cambio de ciclo que, puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de saber qué es lo que nos está esperando con esta nieve y lluvia que pueden causar estragos. La AEMET no duda en activar una importante alerta para que todos estemos preparados para lo peor en estas próximas jornadas.

120 litros de lluvia y 15 centímetros de nieve en estas zonas

La realidad es que llueve sobre mojado y lo hace de tal forma que tocará empezar a pensar en una serie de peculiaridades que pueden llegar a ser las que nos marcarán muy de cerca. Son tiempos de apostar claramente por una serie de situaciones que pueden ser esenciales.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna deberemos empezar a ver. Este invierno parece que nos está dando alguna que otra sorpresa inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta.

Esta lluvia que estamos teniendo de forma constante puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos golpearán con mucha fuerza. En especial a una parte del país en la que tenemos que empezar a visualizar una borrasca tras otra.

Nos deja Ingrid, pero entra un Joseph que no duda en mostrar su peor cara. Los expertos no dudan en darnos algunos elementos que nos servirán para conocer en todo momento qué es lo que nos está esperando. El cambio será notable en una semana en la que la lluvia y la nieve causarán estragos.

La AEMET activa el nivel rojo de alerta en Galicia

Se activa el nivel rojo de alerta en Galicia, los expertos en la previsión del tiempo no dudan en prevenir y ponen el foco en esta parte del país que se verá afectada por una serie de fenómenos de lo más invernales que pueden golpear con fuerza esta comunidad autónoma.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Cielo cubierto abriéndose claros al final del día. Precipitaciones generalizadas de carácter persistente y chubascos que tienden a remitir al final, más frecuentes y abundantes de madrugada en el interior de Pontevedra y sus zonas limítrofes con Ourense, sin descartarse que puedan ser localmente fuertes. Cota de nieve en torno a 2000 metros descendiendo por la mañana hasta 900-1000 metros y hasta 600-900 metros al final. Temperaturas mínimas, que se darán al final del día, en descenso que podrá ser localmente notable en el interior de Pontevedra; máximas sin cambios o en descenso ligero en el sureste y en descenso en el resto. Heladas débiles en zonas altas del interior. En el litoral viento fuerte del oeste acompañado de rachas muy fuertes tendiendo a amainar a partir del mediodía; en el interior viento moderado del suroeste en el interior que amaina al final acompañado de rachas fuertes en zonas altas durante la primera mitad del día». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes generalizas, más importantes de madrugada en el interior de Pontevedra y sus zonas limítrofes con Ourense, sin descartarse que puedan ser localmente fuertes. Rachas muy fuertes de viento generalizadas».

Para el resto de España la situación se mantendrá hasta el jueves: «Persiste una intensa circulación atlántica con borrascas al norte de la Península. Este día se espera que finalice el paso de un frente y llegue otro por el noroeste que dejará cielos muy nubosos o cubiertos, que en las horas centrales podrían despejarse en la mitad norte. Precipitaciones generalizadas, que en el extremo oriental y Baleares serán más débiles. Aunque las precipitaciones serán abundantes en prácticamente todo el territorio, los mayores acumulados se producirán en Galicia, oeste del Sistema Central y en las sierras Béticas. Se esperan en forma de nieve en montañas del tercio norte, con la cota en torno a 1100/1500m. Poco nuboso en Canarias. Nieblas y brumas en zonas elevadas al paso de los frentes. Temperaturas en ascenso generalizado en la Península y Baleares, en Canarias sin cambios. Heladas débiles en montañas del extremo norte Viento de componentes oeste y sur. Será moderado en el interior, más intenso en los litorales, de moderado a fuerte y con rachas muy fuertes en el Cantábrico, el Atlántico y Alborán. Rachas muy fuertes en las mesetas y los interiores del este peninsular. En Canarias, viento flojo del noroeste».