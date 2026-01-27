Nieve, viento y lluvias: el METEOCAT anuncia lo peor y pone en alerta estas zonas de Cataluña

Meteocat anuncia lo peor y pone en alerta estas zonas de Cataluña, llega nieve, viento y lluvias, un cambio de tendencia que puede ser esencial. Será el momento de empezar a prepararnos para lo peor, de tal forma que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Son tiempos de cambios y de ver materializarse determinadas situaciones que pueden ser claves. Es hora de ver qué es lo que puede pasar en esta comunidad autónoma que se prepara para lo peor, en estas próximas jornadas en las que cada detalle puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Estaremos muy pendientes de un Meteocat que parece que no trae buenas noticias, sino todo lo contrario. Deberemos empezar a tener en mente determinadas situaciones que pueden acabar marcando una diferencia importante. Es hora de ver qué es lo que nos está esperando de la mano de determinados cambios en el tiempo que son fruto de una nueva borrasca. No tendremos ninguna tregua, sino más bien todo lo contrario, nos espera una borrasca con nombre propio que afectará de lleno a todo el país, de una forma que quizás no esperaríamos.

Viento, lluvias y nieve llegarán a Cataluña

Cataluña será una de las comunidades más afectadas por una nueva oleada de fenómenos invernales. En estos días el descenso de las temperaturas ha sido notable, el frío se ha acabado imponiendo y lo ha hecho de tal forma que nos ha puesto en una situación complicada.

Media España parece que se prepara para recibir una borrasca que parece que traerá de nuevo el invierno de vuelta, de una manera que hasta el momento no pensábamos que podríamos empezar a ver. Son tiempos de visualizar un importante cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más.

De un giro radical que puede acabar siendo lo que nos golpeará con más fuerza y puede convertirse en algo del todo inesperado. Será el momento de conocer en primera persona qué es lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que tocará empezar a pensar en un giro hacía lo peor de esta temporada. Meteocat decide prevenir antes que nada y ponernos en una situación de la que nos costará salir.

Meteocat anuncia lo peor y activa estas alertas

Las alertas estarán activadas ante la llegada de una nueva borrasca que parece que quiere darnos algunos detalles del todo inesperados. Nos enfrentamos a un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo muy nuboso con precipitaciones, persistentes en el Pirineo occidental y dispersas y ocasionales en el resto. Cota de nieve bajando de 1800-2000 m a 1200-1400 m al final del día, sin descartar acumulaciones significativas en el Pirineo occidental. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad norte y sin cambios en la mitad sur; máximas en ascenso en el cuadrante noreste y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en puntos del Pirineo. En el litoral norte, viento moderado del suroeste y en el resto, flojo a moderado de dirección variable tendiendo a últimas horas a componente oeste».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se espera que la Península siga bajo una intensa circulación atlántica con borrascas al norte de ésta. También se espera el paso de un frente de oeste a nordeste, con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, que en el extremo oriental peninsular serán más débiles o no se producirán. En las islas Baleares se esperan cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones moderadas. Aunque las precipitaciones serán abundantes en prácticamente todo el territorio; los mayores acumulados se producirán en el oeste del Sistema Central y en las sierras Béticas y en menor cantidad en otras zonas de montaña de la mitad sur. Se esperan en forma de nieve en el norte peninsular en cotas bajas, que irán en ascenso a partir del mediodía, esperando los mayores acumulados en las sierras que rodean la meseta y en zonas altas del nordeste peninsular, aunque no se descarta que puedan darse nevadas en las zonas bajas de la meseta norte. Poco nuboso en Canarias con algunas precipitaciones débiles en el norte de las islas. Temperaturas máximas en descenso, localmente notable en la mitad nordeste y Baleares, y en ascenso ligero en el resto. Mínimas en descenso en general ligero en la mitad oriental y Baleares, y sin cambios en el resto. En Canarias, ligeros ascensos. Heladas débiles en la meseta norte y en los sistemas montañosos, moderadas en Pirineos. Precipitaciones persistentes con acumulados importantes en el oeste del Sistema Central, sierras Béticas y otras zonas sierras de la mitad sur y litoral de Alborán. Nevadas en el norte y nordeste peninsular que podrían darse en cualquier cota en Castilla y León con los mayores acumulados en zonas de montaña de la mitad norte. Rachas muy fuertes en Baleares y en la Península, excepto el tercio norte, que pueden ser puntualmente huracanadas en zonas del sureste».