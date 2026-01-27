Nivel máximo de aviso en Castilla-La Mancha para hoy: la AEMET avisa de que llegan nevadas a estas partes

La AEMET avisa de que llegan nevadas a estas partes, el nivel máximo de aviso se produce en Castilla- La Mancha para hoy. Vivimos unos días en los que quizás tocará empezar a visualizar una serie de cambios que pueden ser claves, sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede ser esencial en estos días. Tendremos que ver llegar un cambio de tendencia que, sin duda alguna se convertirá en un problema para una de las zonas en las que el frío se hace notar.

Se activa el nivel máximo de aviso en Castilla- La Mancha

La AEMET avisa de que llegan nevadas a estas partes

Castilla -La Mancha es una de las comunidades autónomas que estará más pendiente de un cielo que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días que tenemos por delante. En su lugar, nos enfrentaremos a una serie de cambios que pueden ser claves que tengamos en mente.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Cielos nubosos o cubiertos con apertura esporádica de claros durante la tarde. Probables nieblas en zonas de montaña. Precipitaciones débiles y moderadas, generalizadas durante la mañana y menos frecuentes por la tarde, que pueden ser localmente persistentes en zonas de montaña. Cota de nieve en descenso hasta quedar en torno a 1000 – 1100 metros al final del día. Temperaturas mínimas en descenso en Ciudad Real y Albacete y con cambios ligeros en el resto, que se esperan al final del día. Temperaturas máximas en descenso en Toledo y Ciudad Real, más acusado en el extremo occidental, y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico. Vientos moderados del oeste y suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en amplias zonas de la mitad sur de la Comunidad y en las zonas de montaña de la mitad norte».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones localmente persistentes en zonas de montaña. Rachas muy fuertes de vientos del oeste en la mitad sur y en zonas de montaña de la mitad norte durante las horas centrales del día».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Precipitaciones persistentes con acumulados importantes en el oeste del Sistema Central, sierras Béticas y otras zonas sierras de la mitad sur y litoral de Alborán. Nevadas en el norte y nordeste peninsular que podrían darse en cualquier cota en Castilla y León con los mayores acumulados en zonas de montaña de la mitad norte. Rachas muy fuertes en Baleares y en la Península, excepto el tercio norte, que pueden ser puntualmente huracanadas en zonas del sureste».

Este frente seguirá causando estragos: «Se espera que la Península siga bajo una intensa circulación atlántica con borrascas al norte de ésta. También se espera el paso de un frente de oeste a nordeste, con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, que en el extremo oriental peninsular serán más débiles o no se producirán. En las islas Baleares se esperan cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones moderadas. Aunque las precipitaciones serán abundantes en prácticamente todo el territorio; los mayores acumulados se producirán en el oeste del Sistema Central y en las sierras Béticas y en menor cantidad en otras zonas de montaña de la mitad sur. Se esperan en forma de nieve en el norte peninsular en cotas bajas, que irán en ascenso a partir del mediodía, esperando los mayores acumulados en las sierras que rodean la meseta y en zonas altas del nordeste peninsular, aunque no se descarta que puedan darse nevadas en las zonas bajas de la meseta norte. Poco nuboso en Canarias con algunas precipitaciones débiles en el norte de las islas. Temperaturas máximas en descenso, localmente notable en la mitad nordeste y Baleares, y en ascenso ligero en el resto. Mínimas en descenso en general ligero en la mitad oriental y Baleares, y sin cambios en el resto. En Canarias, ligeros ascensos. Heladas débiles en la meseta norte y en los sistemas montañosos, moderadas en Pirineos».