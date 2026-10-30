Tineco aterriza en España con aspiradoras que friegan mientras aspiran

Tineco, la filial del grupo ECOVACS que fabrica aspiradoras Wet & Dry (seco y húmedo), ha iniciado su venta oficial en España. Esta categoría reúne aparatos que aspiran la suciedad seca y friegan el suelo con agua en un mismo paso, y la marca llega con cuatro modelos y una red de venta que mezcla grandes cadenas, un marketplace y una operadora.

Vapor a 160 grados contra el ketchup reseco

La pieza central del desembarco es la FLOOR ONE S7 Stretch Steam Plus. Su caldera HyperSteam calienta el agua y sobrecalienta el vapor hasta 160 ºC, y Tineco asegura que así elimina más del 99,9% de las manchas en una sola pasada, un resultado que atribuye a pruebas de TÜV.

Con 22 kPa de succión, recoge sólido y líquido a la vez. El diseño Lay-Flat de 180º le permite entrar bajo sofás y camas, y el cepillo DualBlock Anti-tangle está pensado para que el pelo largo o el de las mascotas no se enrede, ni siquiera en mojado.

La autonomía llega a 80 minutos, suficiente para una casa entera con una sola carga según la marca. Al terminar, la autolimpieza FlashDry lava el cepillo con agua caliente y lo seca para evitar malos olores. La S7 Stretch Steam Plus se vende por 459,99 euros en MediaMarkt, PC Componentes y Miravia, y desde 3,50 euros al mes en Movistar.

Un aspirador sin cable para casas con perro y alfombras

El PURE ONE S70 va dirigido a hogares con niños y mascotas, o con alfombras y suelos mixtos. Declara 200 AW de succión gracias a su tecnología PureCyclone y una filtración de 6 etapas que, según Tineco, retiene el 99,99% del micropolvo para reducir los alérgenos.

Lo más curioso es su faro de luz de 150º, que ilumina partículas de polvo de hasta 0,02 mm, más finas que un pelo e invisibles a simple vista. El sistema 3DSense Pro aprovecha esos datos en tiempo real para ajustar la potencia a la suciedad que detecta.

El cepillo ZeroTangle de doble cara combina cerdas duras para alfombras y suaves para suelos duros, así que no hace falta cambiar de accesorio al pasar de una superficie a otra. El tubo plegable de 180º ayuda a llegar bajo los muebles sin agacharse, y la compañía anuncia hasta 95 minutos de autonomía.

El PURE ONE S70 se vende por 349,99 euros en MediaMarkt, PC Componentes y Miravia, y arranca desde 0 euros al mes en Movistar.

Del buque insignia al modelo para pisos pequeños

La gama se completa con dos Wet & Dry. La FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro, a 749,99 euros, es el modelo insignia. Incorpora el cepillo ReverseScrub, que invierte el giro para atacar las manchas más difíciles, y unas ruedas asistidas que facilitan un manejo 360º más fluido.

La FLOOR ONE i7 Fold, a 429,99 euros, apunta a apartamentos y pisos pequeños con un diseño plegable de solo 3,5 kg de peso. Incluye además un modo silencioso para limpiar sin molestar a los vecinos.

Todos estos son precios de lanzamiento y, según la compañía, se mantienen hasta el 10 de noviembre. Después pueden variar en función del distribuidor y de la promoción de cada momento.

Un número uno que se mide en unidades vendidas

Tineco presume de liderar el mercado mundial de aspiradoras Wet & Dry por cuarto año consecutivo. La consultora Euromonitor International, citada por la propia marca, le atribuye una cuota del 35% en ventas globales de 2025, medidas en unidades vendidas.

Fundada en 1998, la empresa está presente en más de 30 países y respalda su tecnología con patentes internacionales y con premios como el CES Innovation Award y el iF Design Award.