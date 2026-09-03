ECOVACS lanza una generación de robots con la que quiere fregar más fuerte sin hacer tanto ruido

ECOVACS ha mostrado en IFA un catálogo muy amplio en esta edición d ela feria berlinesa. Son hasta nueve robots aspiradores nuevos, un robot limpiacristales, una nueva hornada de cortacésped GOAT y tres robots para piscinas de la familia ULTRAMARINE. La compañía ya lidera el mercado mundial de limpiacristales robóticos por unidades enviadas según IDC, y en la feria ha dejado claro que quiere repetir esa posición en el resto de categorías del hogar y del exterior.

Un aspirador que friega más fuerte sin que se le note

El buque insignia entre los aspiradores de gama alta es el DEEBOT T90S PRO OMNI, que suma 40.000 pascales de succión y la tecnología BLAST, pensada para capturar pelo, partículas finas y residuos más grandes en distintos tipos de suelo. El diseño del cepillo principal, el ventilador y los conductos de aire se ha revisado para reducir el ruido hasta 3 decibelios durante la recogida de polvo y hasta 5 durante la aspiración, algo que en el uso diario se nota especialmente cuando el robot trabaja de noche o con niños durmiendo.

El asistente AGENT YIKO 2.0 adapta la limpieza a los hábitos y a las características de cada hogar, y en viviendas con mascotas usa sensores para esquivarlas sin interrumpir su rutina. La variante DEEBOT T90S OMNI, más asequible, conserva tecnologías clave como OZMO ROLLER 3.0 y TruEdge 3.0 en un cuerpo ultrafino de 95 milímetros, con hasta 260 minutos de autonomía.

El robot pensado para el polvo que no se ve

El nuevo modelo de referencia es el DEEBOT X12S OmniCyclone, con un motor de 53 AW que ECOVACS sitúa un 60 % por encima del de la generación anterior. La marca lo orienta específicamente a polvo microscópico y ácaros, con cepillos un 130 % más gruesos para alfombras y una tasa de eliminación de ácaros de hasta el 95,45 %, según sus propias mediciones.

La tecnología FocusJet trata previamente las manchas secas y difíciles antes de que actúe el rodillo, que se eleva automáticamente hasta 15 milímetros al detectar una alfombra para no mojarla. Su base OmniCyclone incorpora PureCyclone 2.0, un sistema de vaciado sin bolsa que la compañía calcula que ahorra hasta 25 bolsas de polvo en cinco años, mientras que la carga rápida PowerBoost Charging Plus recupera un 13 % de batería en solo tres minutos.

El fregado sigue siendo la seña de identidad de la marca

Tanto el T90S PRO OMNI como el X12S OmniCyclone comparten la última versión de OZMO ROLLER 3.0, con un rodillo de 27 centímetros que se enjuaga de forma continua con agua a presión para que la suciedad recogida no vuelva a extenderse por el suelo. A eso se suma TruEdge 3.0, que refuerza la cobertura en bordes, esquinas, rodapiés y huecos bajo los muebles, zonas donde tradicionalmente peor rinden los robots aspiradores.

El resto de la gama, de los pisos pequeños a las casas grandes

Para espacios reducidos, el DEEBOT MINI 2 combina un cuerpo de solo 28,6 centímetros con 10.000 pascales de succión, doble mopa giratoria OZMO TURBO 2.0 y una base de carga de apenas 0,13 metros cuadrados que incluye vaciado, lavado y secado automáticos. También incorpora un gestor de vídeo pensado para vigilar a las mascotas cuando no hay nadie en casa.

Por debajo del T90S se sitúa la familia T90 MAX, formada por T90 MAX OMNI y T90 MAX Pro OMNI, que traslada tecnologías como OZMO ROLLER 3.0 a un precio más accesible. La familia X11S, con X11S OmniCyclone y X11S PRO OMNI, sube hasta los 30.000 pascales de succión y reparte entre ambos modelos el sistema de vaciado sin bolsa y una estación OMNI todo en uno.

Más allá del salón, ventanas, jardín y piscina

El robot limpiacristales WINBOT W2S PRO OMNI incorpora TruEdge 2.0 para marcos y esquinas, pulverización con tres boquillas y el sistema de navegación WIN-SLAM 4.0. Su depósito de 120 mililitros permite limpiar hasta 75 metros cuadrados de cristal con un solo llenado, y su estación funciona a la vez como base de carga y almacenamiento, con autonomía de hasta 110 minutos sin cables. La limpieza de cristales toma una nueva dimensión.

En el jardín, ECOVACS renueva su gama GOAT con los modelos T1000 4WD, T1600 4WD PRO, XT10000 4WD PRO y O600 LiDAR, todos con la tecnología TruEdge Trimmer para mejorar el corte junto a bordes y límites del terreno. La familia ULTRAMARINE de robots limpiapiscinas se amplía con el L1, que mapea el fondo en 3D mediante LiDAR subacuático para planificar rutas y detectar zonas sucias, además de las variantes L1 Pro y P3, con distintos niveles de conectividad y automatización.

Precios y fechas de llegada a España

El WINBOT W2S PRO OMNI, con un precio de 599 euros, será el primero en llegar, el 4 de septiembre. Las familias DEEBOT X12S, X11S y T90 MAX, junto al MINI 2, desembarcan el 9 de septiembre, mientras que la familia T90S lo hace el 24 de septiembre. Los precios confirmados son 1.499 euros para el X12S OmniCyclone, 999 euros para el X11S OmniCyclone, 799 euros para el T90S PRO OMNI, 699 euros para el T90S OMNI, 699 euros para el T90 MAX PRO y 599 euros para el T90 MAX.

Por el lanzamiento, del 9 al 23 de septiembre las familias X12S y X11S tendrán 100 euros de descuento y la familia T90 MAX 50 euros, mientras que la familia T90S contará con 50 euros de rebaja entre el 29 de septiembre y el 10 de octubre. La nota de ECOVACS no detalla precio ni fecha de llegada a España para el DEEBOT MINI 2, el X11S PRO OMNI, ni para las gamas GOAT y ULTRAMARINE.