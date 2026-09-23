Logitech G estrena quince productos, y el micrófono Yeti 2 es el que más cambia

Logitech G ha aprovechado su evento Logitech G PLAY 2026, celebrado en Varsovia bajo el lema The Road to the Breakthrough, para presentar quince productos de golpe. Hay periféricos para esports, hardware de sim racing, un micrófono para creadores y varias novedades de software. La pieza que más cambia es el Yeti 2, aunque también hay noticias para quien ya tiene un ratón de la marca en casa y para quien solo quiere guardar sus mejores jugadas.

Un Yeti que sabe dónde estás

El Yeti 2 es un rediseño desde cero del micrófono original. Su novedad principal es un sensor de proximidad que, según Logitech G, detecta la posición del usuario en tres dimensiones y ajusta en tiempo real la ganancia, el ecualizador y los patrones de captación. La idea es que la voz suene igual aunque uno se aleje o se incline sobre la mesa, sin ajustes manuales.

A esto se suma un sistema de reducción de ruido con IA que aísla la voz de los sonidos del entorno. La marca lo presenta como el primer micrófono de su categoría que combina ambas tecnologías. Incorpora también una pantalla LED a color en la que el personaje de Yeti hace de guía visual. Se configura desde G HUB, donde además se pueden usar perfiles Blue VO!CE creados por la comunidad y cargar avatares personalizados.

Cuatro periféricos para quien cuenta los milisegundos

La gama PRO Series suma cuatro productos desarrollados con atletas profesionales de esports. El ratón PRO X3 SUPERSTRIKE da continuidad a la serie PRO X2 tras nueve meses de desarrollo centrados en el equilibrio y la autonomía. Logitech G asegura que ha aumentado un 50 % la eficiencia energética dentro de un chasis ligero, y que su tecnología propia HITS reduce el tiempo entre la percepción y la acción.

La alfombrilla PRO X Control mide 400 x 460 mm y usa un tejido de punto pensado para deslizar de forma equilibrada en cualquier dirección. Lleva espuma Slimflex de 6 mm, bordes cosidos bajo la superficie y una base de alta fricción para que no se mueva.

El teclado PRO X2 RAPID apuesta por interruptores magnéticos personalizados con las funciones Rapid Trigger y Key Priority. La sensibilidad de cada tecla se ajusta desde G HUB o desde la pantalla OLED integrada, que permite recalibrar los parámetros en tiempo real y cambiar de estilo de juego sin interrupciones.

Los auriculares PRO X3 LIGHTSPEED montan un micrófono de 48 kHz y un ecualizador con amplias opciones para dar prioridad a los sonidos que importan en cada partida. La compañía destaca además una batería pensada para sesiones largas.

Clips sin editar y directos que no se caen

G HUB Replay es una herramienta gratuita que graba las partidas, detecta los momentos clave y genera clips listos para compartir, sin necesidad de saber editar vídeo. Según Logitech G, reconoce jugadas como un clutch 1v3 o una canasta sobre la bocina, y las guarda y exporta de forma automática.

En el streaming desde el móvil, Logitech G Streamlabs renueva su aplicación para ganar fiabilidad. La novedad es Network Boost, exclusiva de Streamlabs Ultra, que combina datos móviles y Wi-Fi para evitar la pérdida de frames.

La app añade compatibilidad con SRT de nivel profesional y una latencia mínima. Con ello, dice la compañía, cualquier creador accede a funciones propias de configuraciones de estudio móvil valoradas en 10.000 dólares.

Sim racing por módulos y con Papaya de McLaren

En simulación de carreras, Logitech G amplía su ecosistema con hardware modular y exclusivo para PC. Habrá versiones independientes del volante G923 y del sistema de transmisión directa RS50, además de los nuevos RS Pedals SE, con pedales de freno y acelerador de efecto Hall para ganar precisión.

La edición más vistosa es el RS50 McLaren Racing Edition, en el color Papaya característico del equipo. Combina la base de 8 Nm con tecnología TRUEFORCE y componentes RS de gama alta, y puede acompañarse del cockpit Playseat Instinct McLaren Racing Edition.

Más color en el escritorio y un G502 X que mejora gratis

La familia G3 crece con el G316 X 75, un teclado mecánico compacto para quien quiere ganar espacio en la mesa. Llega junto a G-KEYCAPS, una colección de teclas de PBT de doble inyección y diales translúcidos intercambiables, repartida en cuatro temáticas llamadas Forest, City, Battlefield y Castle. El ratón G305 X SUPERLIGHT y el teclado G316 X, en formatos 75 y 98, estrenan además un acabado Lilac.

La familia G5 suma dos nuevos acabados para el G502 X PLUS. Más interesante resulta la actualización de firmware para el sensor HERO del G502 X PLUS y del G502 X LIGHTSPEED, que eleva la resolución máxima hasta los 44.000 DPI, con precisión submicrométrica y ajustes de sensibilidad independientes para los ejes X e Y. Quien ya tenga uno de estos ratones la recibirá gratis a través de G HUB. El catálogo incluye también la ASTRO A50 X Mars Red Edition, una edición especial que rinde homenaje a la trayectoria de ASTRO en el gaming de consola.