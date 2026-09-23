Alejandro Noriega (Opel): «La competición nos permite tomar decisiones más rápido y trasladar el aprendizaje a los coches de calle»

Alejandro Noriega, Brand Director de Opel Iberia, ha subrayado el valor de la competición como banco de pruebas para pasar la tecnología del circuito a la calle y ha destacado cómo la rapidez en la toma de decisiones y la innovación tecnológica permiten mejorar los futuros modelos.

Unas declaraciones que ha realizado el directivo del Grupo Stellantis en el marco de After Race: del circuito a la ciudad, un evento organizado por OKDIARIO que ha contado con la asistencia de Luis García Abad, director del Gran Premio de España de Fórmula 1; Joaquín Verdegay, vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA); y José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID, entre otras personalidades del sector.

Noriega ha explicado, en una mesa de debate con la presencia de Rafa Pitarch Berná, científico de diseño y producto en el Repsol Technology Lab; y Markel De Zabaleta, Head of Motorsport Renault Group Iberia, los aprendizajes que la compañía saca de su participación en distintas ramas del motorsport.

«Yo creo que no se puede valorar solamente monetariamente. Obviamente, es una inversión, pero nosotros sacamos muchos aprendizajes de todo esto, ya que en una competición tú vas cambiando a tal velocidad, que te obliga a tomar decisiones, a cambiar materiales, configuraciones o parámetros de los coches; es una velocidad mucho más importante y te permite no hacer más errores en el futuro en los desarrollos de los coches», ha destacado el Brand Director de Opel Iberia.

Además, ha señalado que «desde Opel estamos tratando de aplicar en todos los vehículos que vendemos los conocimientos y las tecnologías que desarrollamos en nuestros centros de ingeniería y de desarrollo de sistemas de propulsión». «De esta forma, podemos aprovechar y amortizar mejor la inversión realizada», ha insistido.

«En principio, para nosotros es estratégico pasar de los rallys eléctricos ahora a la Fórmula E, especialmente en este momento y con la coherencia de Opel, que es una marca histórica, estuvo siempre en los rallies y en todo tipo de circuito», ha explicado Noriega, tras conocerse hace unos meses que la firma alemana debutará con un equipo único en esta modalidad en la temporada 2026-2027.

Apuesta por la multitecnología

También, el Brand Director de Opel Iberia ha destacado la apuesta de la marca por una gama multitecnología, con diferentes opciones de propulsión para adaptarse a las necesidades de cada cliente. Una estrategia que se refleja en modelos como el Opel Astra, disponible con versiones eléctricas, híbridas e híbridas enchufables, y el Opel Frontera, que combina motorizaciones eléctricas e híbridas.

«Nosotros tenemos toda la gama con entre dos y tres motorizaciones diferentes, en todas eléctricas, y en algunas también de combustión», ha explicado.