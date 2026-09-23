Repsol, Stellantis y Renault analizan el impacto de la Fórmula 1 en el mundo del motor: «La competición es un banco de pruebas»

El evento de After Race: del circuito a la ciudad ha contado con la presencia de Rafa Pitarch Berná, científico de diseño y producto en el Repsol Technology Lab, Alejandro Noriega, Brand Director Opel Iberia at Stellantis Iberia, y Markel De Zabaleta, Head of Motorsport Renault Group Iberia. Los ponentes han participado en una mesa de debate: «Del paddock a la ciudad: innovación y movilidad del futuro», que moderaba Andrea Aguado, directora de OKMOTOR.

El aporte de la competición a los coches de la calle

Alejandro Noriega fue el encargado de iniciar la ronda de intervenciones en el debate centrada en cómo los coches de competición ayudan a la línea de coches dirigidos al gran público. Para Noriega, la aportación se fundamenta en la experiencia: «Compromisos entre, por ejemplo, los coches eléctricos, el consumo, la performance, buscar relación de peso y todo eso poco a poco genera aprendizaje.

«Nuestros vehículos de serie heredan toda la tecnología que hemos probado en nuestro laboratorio, que es la competición. La competición no es simplemente el espectáculo; también es un banco de pruebas», afirmó Markel De Zabaleta, uniéndose al debate.

Rafa Pitarch Berná coincidía en que la competición funciona como un banco de pruebas: «En nuestras estaciones de servicio, el caso de los combustibles renovables es un ejemplo muy claro; llevamos más de 30 años apostando por los combustibles renovables; ha sido un proceso de ir escalando».

Trabajar con distintas tecnologías

Noriega habló de cómo la Fórmula E ayuda a trasladar la tecnología a los vehículos: «Tratando no sólo de competir, sino de aprender de todas las cosas e innovar, que es lo que la marca Opel trata. Añadió que en su marca operan con todas las tecnologías.

De Zabaleta habló también del trabajo que hacen las marcas del grupo Renault, como Dacia y Alpine, en la integración de todo tipo de tecnologías: «A nivel de grupo, contamos con todo tipo de tecnologías a nuestra disposición; Alpine está luchando por ser la mejor en todo el tema eléctrico. En Dacia buscamos democratizar esas tecnologías que están disponibles en el grupo y poder ofrecérselas a los clientes con un precio accesible».

Al igual que el resto de ponentes, Pitarch coincidía y remarca un término clave: La multienergía. «Estamos intentando poner a disposición de nuestros clientes todas las opciones posibles para descarbonizarse y que ellos puedan elegir cuál es la opción que mejor les conviene», afirmaba el representante del grupo Repsol.

La inversión en el ámbito deportivo

Para el representante de Opel, no se pueden valorar tan solo monetariamente las inversiones en el ámbito deportivo: «Nosotros sacamos muchos aprendizajes y te permite no realizar más errores a futuro.»

La competición ha sido también un gran apoyo, como en el caso de la Fórmula E, donde ha aprendido mucho el grupo Renault: «En nuestras carreras cliente ponemos a pilotos vehículos que, en vez de ser de series, son de competición; aun así, de precios aprovechamos lo que ya tenemos en el grupo y también recuperamos partes de inversión».

En el caso de Repsol Technology Lab, invierten 60 millones de euros anuales en el apartado de I+D+I: «Una parte muy importante va a la actividad de la compañía, refino, transformación industrial, y una parte muy importante también está dedicada a la pata del motorsport como manera de acelerar los procesos y es la manera de aprender para luego poder trasladarlo a la calle de la industria».

La regulación de la transición a la calle

Andrea Aguado, en calidad de moderadora, introducía una pregunta fundamental para el desarrollo de la industria: «¿Cómo afecta la regulación a la hora de llevar la competición a la calle?».

La idea principal de las respuestas se fundamentaría en establecer una regulación clara durante un tiempo largo. Alejandro Noriega es consciente de por dónde debe pasar el futuro de todas las industrias del motor: «Una regulación que sea balanceada entre la ambición de ser lo más ecológico posible y la factibilidad de seguir manteniendo las industrias».

El representante del grupo Renault se posicionaba por un escenario donde «todos juegan con las mismas reglas». También afirmaba que la implementación de más tecnología impuesta por la regulación hacía encarecer los costos: «Intentar siempre un poquito no estar siempre aumentando los costos de esas tecnologías que tenemos que imponer en nuestros vehículos».

Para Rafa Pitchard, la regulación es otra pieza más del tablero en la industria: «Tiene que haber una regulación que permita hacer inversiones que nos lleven a los objetivos que nos han propuesto». Además, añade cuál debe ser la clave de una regularización: «garantizar ese suministro que sea con un coste razonable para el cliente y que además reduzca emisiones».