Repsol ha extendido la rebaja de 45 céntimos por litro en la gasolina y el diésel hasta finales de septiembre, justo en un momento en el que los combustibles encadenan ocho semanas al alza. Así lo ha informado la compañía a través de un comunicado. En concreto, «desde el 31 de agosto y durante todos los días de septiembre, los clientes que utilicen Waylet como medio de pago en cualquiera de las más de 3.300 estaciones de servicio de Repsol en España podrán acumular ahorros de hasta 45 céntimos de euro por litro de combustible».

La rebaja será «en función de las energías que tengan contratadas y de las ventajas asociadas a la nueva Tarjeta Waylet». Además de los usuarios particulares, «del 1 al 30 de septiembre, a los profesionales del transporte y autónomos que usen la tarjeta Solred, tanto física como a través de la app Waylet».

A ellos, «se les garantizará un descuento mínimo y automático en su factura de al menos 10 céntimos por litro de combustible, sin necesidad de contratar servicios adicionales». Con estas medidas, la compañía da continuidad a una iniciativa pensada para «favorecer el ahorro de sus clientes también durante la vuelta a la rutina».

Descuentos de Repsol en los combustibles

Esta campaña forma parte de un proyecto más amplio consistente en «una propuesta multienergética que permite a sus clientes acumular ventajas en sus consumos energéticos y disfrutar de la comodidad de contar con un único proveedor para cubrir sus necesidades de energía en el hogar y en la movilidad».

Además, el plan de Repsol «integra la oferta de combustibles más amplia del mercado, además de electricidad, calefacción, solar y movilidad eléctrica». Waylet cuenta con más de 10 millones de usuarios y «se ha consolidado como la aplicación líder de movilidad en España».

«Diseñada para facilitar el día a día de los clientes, permite pagar repostajes y compras en las tiendas de las estaciones de servicio de Repsol, así como utilizar en los puntos de recarga eléctrica, parkings y parquímetros», explica la compañía.

«La aplicación también ofrece el pago digital de servicios de lavado y aspirado, además de compras online y presenciales en una amplia red de marcas colaboradoras», sentencia.