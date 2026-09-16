Simeone, con los pies en el suelo: «Lo de hoy no está relacionado en nada con lo del partido contra el Real Madrid»

Simeone entró a la sala de prensa del Metropolitano vestido de negro, pero con la sensación blanca. Por el resultado y el juego de su equipo ante Osasuna, la mayor exhibición de los suyos en lo que va de curso, y por el futuro inmediato, el derbi del próximo domingo contra el Real Madrid. Deberá el Atlético ganar para no perder el tren de la Liga a principios de curso y el Cholo lo tiene claro.

«Siempre nos veo competitivos, después el partido dirá. Siempre intentamos dar lo mejor. Lo de hoy no va relacionado en nada con el partido contra el Real Madrid. Tienen fortaleza ofensiva increíble y trataremos de llevar el partido donde podemos hacer daño», aseguró Simeone, satisfecho con el juego de su equipo ante Osasuna en un partido que logró la regularidad ausente en sus últimos tres partidos.

«En el primer tiempo mostramos cosas importantes para irnos con más ventaja. Teníamos que seguir trabajando. Los jugadores interpretaron el partido muy bien desde todos los lugares del campo. En el segundo tiempo tuvimos más contundencia y encaminamos un partido que parece fácil por el resultado, pero todo es complejo y peligroso. Venimos interpretando los partidos anteriores, por pasajes, bastante bien. Primer tiempo contra el Athletic y Liverpool, el segundo contra la Real Sociedad… Hoy hemos tenido más regularidad y ser más contundentes», argumentó.

Mucha culpa tuvo Cardoso, que engrasó la sala de máquinas en todo momento y asistió a Baena en el último gol. «Espero que juegue como jugó, como lo viene haciendo. Ni más ni menos. Esos son los caminos para que el entrenador piense en ponerlo. Lo tiene. Ojalá nos pueda ayudar. Desde el curso pasado viene entrenando muchísimo. Tuvo lesiones que le impidieron tener regularidad y ojalá lo tenga esta temporada», añadió.

Los prolegómenos del partido estuvieron presididos por el apoyo del Atlético a Ceuta. «Todos somos Ceuta», lucía el cartel con el que posaron todos los jugadores del partido. Al contrario de lo que ocurrió con Mbappé, Vinicius y Konaté, que no lucieron las camisetas de apoyo que sí llevaron sus compañeros. «Esta pregunta siempre busca el error del que la responde. La gente que lo tiene que solucionar, que lo solucione por la ciudad, que es lo que cuenta».