El Atlético de Madrid, con Ceuta: los jugadores rojiblancos y de Osasuna posan con un cartel de apoyo

Apoyo total del Atlético a Ceuta, sin medias tintas ni camisetas a medio poner. Durante los prolegómenos de su partido liguero contra Osasuna, ambos equipos se fotografiaron con un cartel en apoyo a la Ciudad Autónoma, que vive desde hace semanas una fuerte crisis migratoria. «Todos con Ceuta». Al mismo tiempo, desde la grada se escucharon cánticos a favor de la iniciativa. «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende».

La polémica alrededor del apoyo a Ceuta fue suscitada el pasado martes, cuando Vinicius, Mbappé y Konaté evitaron ponerse la camiseta que sí lucieron sus compañeros en apoyo a la ciudad ceutí durante los prolegómenos del partido entre Elche y Real Madrid. El Atlético ha cambiado su modo de mostrar respeto, en lugar de con camisetas, lo ha hecho con un cartel.

Cabe recordar que la iniciativa de las camisetas fue promovida por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Un organismo presidido por Vicente Boluda, ex presidente del Real Madrid y uno de los empresarios más influyentes de la Comunidad Valenciana. La idea era mostrar las camisetas en partido en la Comunidad Valenciana, pero el Barcelona declinó hacerlo contra el Levante.

La versión del Real Madrid ante aquella polémica se cierne sobre la libertad individual. «El Real Madrid como cualquier institución, es un grupo humano, de personas, pero no de opinión única. Cada uno tiene sus opiniones y sus sensibilidades. Y así debe ser. La petición del Elche de lucir estas camisetas fue aceptada por el club y en su vestuario existen opiniones, sensibilidades y visiones de la realidad», añadieron desde la entidad madridista de manera oficiosa.