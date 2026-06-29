El Gobierno suprime la rebaja del IVA de los carburantes y la reemplaza por un descuento temporal

El Gobierno ha dado fin a la rebaja del IVA de los carburantes, que desde marzo tenían un tipo reducido del 10%, que no es el habitual del 21%. En su lugar, va a sustituir esta rebaja por un descuento en el surtidor que irá bajando paulatinamente durante el verano. En concreto, empezará en 15 céntimos por litro en julio, se reducirá a 10 céntimos en agosto y finalmente a 5 en septiembre, para desaparecer a partir de octubre.

Así ha anunciado el Gobierno, un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, que incluye la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía.

Por otro lado, desde el Ministerio de Economía se ha avanzado la continuidad del escudo para hogares y para empresas ante el impacto de la guerra en Oriente Medio, en línea con el proceso de desescalada del conflicto.

Además, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha puesto de relieve que las medidas desplegadas desde marzo hasta ahora han amortiguado el impacto de la guerra sobre los precios, aunque el Ejecutivo ha decidido la extensión de algunos puntos del escudo, ya que la incertidumbre se ha reducido pero persiste la volatilidad. «Los precios de la energía seguirán por encima de los niveles pre-guerra durante un tiempo», ha advertido.

En este contexto, el Gobierno ha mantenido el alivio al coste de la gasolina y del gasoil para los hogares, aunque se irá adaptando a la normalización de los mercados internacionales de los precios del crudo. «Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares», ha confirmado Cuerpo.

Una reducción progresiva

En concreto, se ha aprobado la reducción del impuesto especial a carburantes, con una rebaja de 15 céntimos/litro, en julio; 10 céntimos, en agosto; 5 céntimos, en septiembre.

No obstante, el Gobierno ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se recrudezca y la inflación de los carburantes vuelva a disparar. «Si el conflicto se recrudece, los precios vuelven a dispararse, la ayuda para hogares subiría directamente a 20 céntimos», ha aclarado Cuerpo.

De su lado, se mantiene, tal cual estaba en el real decreto-Ley anterior, el alivio en el carburante a los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte. Además, en el caso de la agricultura, se le añaden 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes a los 500 que ya estaban disponibles.

Asimismo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha avanzado que la CNMC pondrá en marcha un sistema de seguimiento de los márgenes brutos de todas las estaciones de servicios, lo que «es importante para identificar los comportamientos anómalos».

«Se publicará la lista de aquellas estaciones que tengan comportamiento anómalo y, por otro lado, los consumidores podrán hacer reclamaciones a la vista de cualquier práctica anómala en estas estaciones de servicio», ha explicado.