Prometían dinero rápido con apuestas ‘online’: la Policía alerta de una estafa con la que tres ciberdelincuentes se llevaron más de 4.000 euros

Lo que parecía oportunidad de negocio con ganancias rápidas se ha acabado convirtiendo en un contundente golpe contra la ciberdelincuencia. Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Maó (Menorca) han logrado esclarecer un complejo entramado de estafa estructurado bajo la modalidad del «falso inversor». La operación se ha saldado con la detención de tres hombres en diferentes puntos de la Península.

El origen de las investigaciones se remonta a noviembre de 2025, momento en que la víctima acudió a las dependencias policiales para interponer una denuncia ya que había perdido 4.000 euros de su bolsillo. Según relató, un individuo contactó con ella a través de una aplicación de mensajería instantánea haciéndose pasar por un experto gestor financiero.

De esta manera, el estafador le prometió acceso a un lucrativo negocio de inversión centrado en casas de apuestas online, asegurando que ellos mismos gestionarían su cuenta personal para reportarle rentabilidades desorbitadas.

Para consolidar el engaño, la red exigió una serie de ingresos iniciales de dinero. Tras efectuar estas primeras entregas, la víctima comenzó a recibir continuas presiones para realizar transferencias adicionales. Los delincuentes justificaban estos nuevos pagos bajo el pretexto de desbloquear las cuentas o liberar los supuestos fondos acumulados. En total, la persona estafada llegó a desembolsar más de 4.000 euros sin opción a recuperar su capital.

Es por ello que varios especialistas del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de Maó asumieron el caso y rastrearon exhaustivamente el flujo patrimonial del dinero entregado. Gracias al análisis del itinerario bancario, consiguieron identificar a los receptores finales y confirmar que todos los sospechosos residían en la Península. A

nte esta situación, se solicitó la colaboración inmediata de las comisarías de las localidades implicadas, lo que permitió coordinar una actuación conjunta para localizar y arrestar a los tres presuntos autores en Gandía, El Puerto de Santa María y Reus.

¿Cómo opera el esquema del «falso inversor»?

En concreto, esta modalidad delictiva se sustenta en avanzadas técnicas de ingeniería social. Los ciberdelincuentes suelen captar a sus víctimas mediante enlaces patrocinados en páginas web, redes sociales o chats privados, prometiendo multiplicar el capital en poco tiempo y con un riesgo supuestamente nulo.

En una primera fase, solicitan pequeñas aportaciones económicas y simulan ganancias elevadas en aplicaciones o plataformas ficticias bajo su propio control. Una vez ganada la confianza del inversor y cuando este empieza a desembolsar sumas más elevadas, los estafadores solicitan la descarga de herramientas de control remoto, el alta en varias entidades bancarias o la realización ininterrumpida de pagos bajo la excusa de abonar seguros, tasas administrativas o comisiones de liberación.

Recomendaciones policiales para evitar el fraude

Ante el repunte de estas prácticas, la Policía Nacional de Maó recuerda la importancia de aplicar pautas básicas de seguridad: