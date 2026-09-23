Begoña Villacís se sincera sobre la muerte de su hermano y su rechazo a la terapia: «He elegido sufrir»

Begoña Villacís ha vuelto a abrirse en canal sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida. La que fuera vicealcaldesa de Madrid ha concedido una entrevista en la que ha repasado su actual momento personal y profesional, pero también se ha detenido en la muerte de su hermano Borja Villacís, asesinado a tiros en Madrid en junio de 2024. Más de dos años después de aquella tragedia, la abogada ha reconocido que todavía no puede hablar de una superación como tal, sino de un proceso de aprendizaje y convivencia con el dolor. «Superar es una palabra poco definida. Se llega a convivir con todo», ha explicado. En esta reflexión, ha dejado claro que su manera de afrontar la pérdida ha sido muy personal y que, desde el primer momento, ha tomado la decisión de no situarse en el papel de víctima. «La mía es no haberme considerado una víctima y no anestesiarme», ha asegurado, antes de confesar que nunca ha tomado un ansiolítico y que ha optado por enfrentarse al sufrimiento y aceptar que después de una desgracia hay momentos en los que simplemente no se puede estar bien.

La muerte de Borja Villacís ha supuesto un durísimo golpe para toda la familia y ha tenido además una enorme repercusión mediática por la relevancia pública de su hermana. Ahora, Begoña ha hablado de aquel momento desde una perspectiva diferente y ha explicado que cada persona afronta las tragedias de una manera distinta. En su caso, ha considerado que lo importante ha sido aprender a convivir con lo ocurrido en lugar de intentar borrar el dolor. «Todos tenemos una tragedia. La diferencia es de qué forma la encaramos», ha sostenido. Una postura que también ha explicado su particular visión sobre la terapia psicológica, a la que asegura no haber recurrido. Villacís ha reconocido que hay aspectos de la terapia que comparte, pero ha cuestionado determinados enfoques: «No me gusta la terapia en la que te dan la razón como a un tonto y te tratan más como cliente que como paciente». La ex política ha considerado que algunas formas de terapia pueden alimentar el victimismo y ha explicado que, en su caso, ha encontrado una vía de apoyo especialmente importante en su propia familia. «En mi caso, una terapia ha sido cuidar a otros. Amo a mi familia», ha afirmado.

Precisamente sus tres hijas, Paula, Jimena e Inés, han ocupado un lugar fundamental en su vida y han sido también una de las grandes prioridades durante sus años de exposición pública. Villacís ha reconocido que conciliar maternidad y carrera profesional no ha sido sencillo y que ha tenido que hacer importantes sacrificios para poder estar presente en la vida de sus hijas. «He dormido pocas horas para poderme reservar unas horas para mis hijas», ha contado. La abogada ha hablado de su generación como la «generación sándwich», atrapada entre las responsabilidades hacia los padres y las exigencias de los hijos, y ha considerado que la maternidad actual está rodeada de obligaciones que antes no existían. Colegios, proyectos, cumpleaños, grupos de WhatsApp y todo tipo de actividades han terminado convirtiéndose, según ha explicado, en una carga añadida para los padres. Pese a ello, ha asegurado que sus hijas nunca le han reprochado su dedicación profesional y que conocen perfectamente el esfuerzo que ha hecho para estar a su lado. Las mayores ya son adultas y Villacís ha reconocido que con ellas mantiene una relación muy cercana, llena de confidencias y conversaciones, aunque ha reivindicado que «nunca se deja de ser madre».

Y precisamente cuando ha hablado de su futuro familiar, Begoña Villacís ha dejado una de las confesiones más llamativas de la entrevista: no ha descartado volver a ser madre. «Yo repetiría la maternidad», ha reconocido, aunque ha admitido que en ocasiones siente cierta envidia de sus amigas que no tienen hijos porque pueden pensar únicamente en su propio futuro. La expolítica ha reconocido que ser madre supone «perder tu libertad por completo», pero también ha considerado que la experiencia transforma a la persona y la hace más generosa. «Ser madre te convierte en otro tipo de persona», ha afirmado. Por ahora, no ha cerrado ninguna puerta. Tampoco en el terreno sentimental, ya que actualmente mantiene una relación con Juan Cañada y ha reconocido que tampoco descarta volver a casarse. «El futuro no está escrito», ha asegurado, dejando claro que después de todo lo vivido ha aprendido a convivir con la incertidumbre y a no dar nada por hecho. «Nada es para siempre», ha sentenciado, una filosofía que parece haber adoptado después de los numerosos cambios que ha experimentado en los últimos años.

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Donde sí ha tomado una decisión firme ha sido en su relación con la política. Begoña Villacís no ha querido cerrar la puerta de forma ambigua, sino que ha sido tajante al asegurar que no quiere volver a la política, pese a que ha reconocido que ha recibido ofertas y que algunas personas le han planteado regresar. «A día de hoy te digo un rotundo no», ha afirmado. La que fuera vicealcaldesa de Madrid ha explicado que está satisfecha con su actual etapa profesional y que no quiere regresar a un entorno que percibe como especialmente hostil. «No quiero estar en un ambiente donde se te quiera matar. Ahora, se matan civilmente», ha asegurado. Villacís ha considerado que muchos políticos terminan abandonando la primera línea señalados o por la puerta de atrás y ha destacado que ella ha podido marcharse sin que se le haya atribuido ningún caso de corrupción. «Yo me fui sin una mancha de corrupción ni nada por el estilo», ha afirmado. Aun así, ha reconocido que recibe muestras de cariño cuando camina por la calle y que cada vez son más las personas que le piden que regrese. Una situación que, aunque agradece, no parece haber cambiado su decisión de permanecer alejada de la política activa.

La ex política también ha reconocido que conserva amistades dentro de ese mundo y que mantiene relación con personas de diferentes partidos. Al echar la vista atrás, se ha mostrado especialmente orgullosa del equipo que la ha acompañado durante su etapa política y ha asegurado que precisamente por ellos ha intentado aguantar hasta el final. Sin embargo, sí ha reconocido que existe una espinita profesional que todavía conserva: haber podido ser alcaldesa de Madrid. Villacís ha explicado que le habría gustado ocupar ese puesto, aunque por encima de esa aspiración personal ha situado otra cuestión que considera más importante: que hubiera prosperado un proyecto liberal y de centro en España. «Un proyecto que tendiese puentes y no contribuyese al enfrentamiento y a dividir España», ha explicado. En este sentido, ha hablado de una especie de «orfandad política» y ha lamentado que aquel proyecto no consiguiera consolidarse.

Su visión sobre la política actual tampoco ha sido especialmente amable. Villacís ha considerado que el debate público ha cambiado considerablemente y ha criticado que el enfrentamiento y el espectáculo hayan ganado terreno frente a las reformas y las propuestas de futuro. «Ahora, triunfa el chascarrillo fácil; la vulgaridad se ha apoderado de la política», ha afirmado. Incluso ha comparado algunas dinámicas actuales con programas históricos de televisión y ha sostenido que determinadas tertulias políticas se han convertido en entretenimiento. Son unas declaraciones que han mostrado hasta qué punto se siente alejada de esa etapa y que explican por qué, pese a las ofertas que ha reconocido haber recibido, no contempla por ahora su regreso.

En la actualidad, Begoña Villacís trabaja en el sector privado y ocupa un cargo de responsabilidad en la Asociación Española de Centros de Datos, una nueva etapa en la que ha asegurado tener una importante carga de trabajo, además de sus responsabilidades como madre. Su vida ha cambiado considerablemente respecto a los años en los que estaba permanentemente expuesta por su actividad política, pero sigue manteniendo una intensa agenda profesional y personal. Después de haber atravesado la muerte de su hermano, la salida de la política y los cambios en su vida sentimental y familiar, Villacís ha asegurado que una de sus grandes enseñanzas ha sido precisamente aceptar que las cosas cambian. «No cambiaría nada de lo que he hecho, incluso los errores», ha asegurado. Y aunque ha reconocido que hay experiencias dolorosas que, evidentemente, habría querido evitar, también ha considerado que de ellas ha extraído aprendizajes.