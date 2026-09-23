Galmés, contundente con la izquierda de Mallorca: «Los mensajes del miedo eran mentira, 32% más de presupuesto y recursos para la igualdad»

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés (PP), que gobierna en coalición con Vox, ha sido contundente con la izquierda: «Los mensajes del miedo eran mentira: un 32 % más de presupuesto y recursos para la igualdad». Galmés ha inaugurado el nuevo Centro de Información de la Mujer (CID) en unas nuevas instalaciones en la calle Fluvià de Palma, con el objetivo de mejorar las condiciones en las que se presta este servicio y garantizar una atención más adecuada, segura y confidencial a las mujeres.

La institución insular adquirió el nuevo inmueble por 1.025.000 euros para poner fin a la falta de unas instalaciones adecuadas para un servicio de estas características. La nueva sede, ubicada en la calle Fluvià, número 1, en el polígono de Son Fuster, dispone de más de 540 metros cuadrados.

El nuevo espacio cuenta con dos salas destinadas a las entrevistas con las usuarias, tres despachos y dos salas de reuniones, que permiten desarrollar en mejores condiciones las tareas de información, asesoramiento y acompañamiento.

El presidente ha explicado que «cuando llegamos al Consell de Mallorca, encontramos un Centro de Información de la Mujer en un estado que no era el adecuado para ofrecer a las mujeres la atención y el servicio de calidad que merecen. Por eso, durante esta legislatura, y como muestra clara de nuestro compromiso con la igualdad, decidimos dar un paso adelante y adquirir un nuevo inmueble para ubicar este servicio, que es fundamental y que apoya a muchas mujeres justo cuando más lo necesitan».

El traslado permite, especialmente, mejorar la privacidad y la confidencialidad de las atenciones, así como ofrecer unas condiciones de trabajo más adecuadas a los profesionales. Además, el CID y la Dirección Insular comparten ahora una misma ubicación, lo que facilita la coordinación entre los equipos. La nueva sede también mejora la accesibilidad del servicio mediante transporte público.

847 atenciones entre enero y septiembre

El Centro de Información de la Mujer es un servicio público, gratuito y especializado del Consell de Mallorca que ofrece información, orientación y asesoramiento social y jurídico a las mujeres, así como atención integral y prioritaria ante situaciones de violencia machista.

Entre enero y septiembre de 2026, el CID ha registrado 847 atenciones, de las cuales 780 corresponden a casos nuevos. Los datos del servicio también contabilizan 780 atenciones relacionadas con violencia, 22 demandas de información, 25 demandas de información por parte de profesionales y 20 reaperturas.

En cuanto al perfil de las usuarias, la mitad de las mujeres atendidas tienen entre 40 y 49 años (50%), seguidas de las mujeres de entre 30 y 39 años (20%), de 50 a 59 años (15 %), de 19 a 29 años (10%) y de las mayores de 60 años (5%).

La mejora de las instalaciones se acompaña también de un refuerzo de los profesionales del Centro de Información de la Mujer. Desde junio de 2023, el equipo de trabajo social se ha duplicado y ha pasado de tres a seis profesionales.

Además, se ha incorporado por primera vez el perfil profesional del psicólogo, con el objetivo de avanzar hacia una atención más integral de las usuarias. El Consell de Mallorca también ha creado una bolsa específica de trabajadores sociales con formación en violencias machistas, de manera que las eventuales coberturas de bajas puedan realizarse con personal que disponga de formación especializada.