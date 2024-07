Llorenç Galmés: «Hemos pasado de las imposiciones de la izquierda a un gobierno de palabra y soluciones»

Llorenç Galmés gobierna en coalición con Vox en el Consell de Mallorca y asegura que el acuerdo firmado con el partido de Santiago Abascal hace un año seguirá siendo la hoja de ruta de su gobierno, que ya ha cumplido, según sus cálculos, más del 60% de esas 185 propuestas pactadas.

A sus 40 años Galmés hace balance de su primer año de gestión, consciente de que enfrente tiene a una izquierda que «aún no ha aceptado que los mallorquines votaron un no a su gestión y que demuestra no tener la altura necesaria para hacer una oposición constructiva».

Pregunta.- ¿Cómo calificaría su primer año de gobierno?

Respuesta.- Estamos muy satisfechos porque somos gente de palabra y estamos cumpliendo con todos los acuerdos que presentamos a principio de la legislatura. De hecho, ya llevamos más del 60% de los acuerdos de gobernabilidad de esta legislatura cumplidos en un solo año. Por tanto, hemos pasado de las imposiciones y del autoritarismo de la izquierda a un gobierno de palabra, un gobierno de soluciones y un gobierno que, por ejemplo, en materia de servicios sociales, sabemos que nuestra prioridad son las personas. Y por este motivo más de un 50% del presupuesto de esta institución se destina, por primera vez en la historia, a ayudar a las personas más necesitadas de Mallorca. Hemos encargado una auditoría del IMAS para saber lo que falló en los casos de explotación sexual de menores, para que no vuelva a ocurrir ningún otro caso, como los más de 20, que por desgracia, conocimos la anterior legislatura.

Estamos saliendo de todas las imposiciones. Por ejemplo, en materia de movilidad hubo una imposición directa a todos los mallorquines, que fueron los 80 kilómetros por hora en toda la Vía de Cintura. Dijimos en campaña que lo eliminaríamos y, en menos de de un año, lo hemos conseguido. Y sobre todo, hemos cambiado la cultura de esta tierra. Queremos una cultura abierta a todo el mundo, una cultura en libertad, una cultura donde todo el mundo pueda participar. Y por primera vez, este año se han convocado los premios literarios de esta institución en catalán y también en castellano, para que más gente pueda participar y que tengamos una cultura, como digo, abierta a todo el mundo.

P.- Hablando de movilidad. ¿Cómo va a pagar el Segundo Cinturón si esos cientos de millones no llegan del convenio de carreteras con el Gobierno de Sánchez?

R.- Nosotros vamos a exigir que nos devuelvan los 230 millones de euros que nos robó el Gobierno de Pedro Sánchez con el consentimiento de Cati Cladera y Francina Armengol. Llegaremos hasta donde haga falta, porque se necesita poder construir nuevas infraestructuras muy importantes, como es el caso del Segundo Cinturón de Palma. Ahora, prácticamente llegamos al aniversario de la foto más trágica que se ha hecho en Mallorca, que es el paseo de la ministra (María Jesús Montero) con Armengol y Cladera por la finca de Raixa, aceptando que nos robasen 230 millones del convenio de carreteras de Mallorca, para darnos desde el Estado 110 millones por el factor de insularidad para toda Baleares. Por tanto, vamos a celebrar con mucha pena el aniversario de esta trágica foto.

P.- No parece que el Gobierno de Sánchez vaya a transferir los más de 100 millones que cuesta esa obra.

R.- Si Madrid no nos paga este convenio de carreteras, nosotros buscaremos financiación donde haga falta para construir la infraestructura más importante que se ejecutará a lo largo de esta legislatura. Y tenemos que recordar que es un proyecto sostenible, porque crea un parque industrial de 500 plazas a la entrada de Palma viniendo del aeropuerto. Además, soterra un kilómetro de vía y da la posibilidad de que se construyan viales cívicos para unir Palma con la zona de Son Ferriol y el Coll den Rabassa. Por tanto, es un proyecto responsable, respetuoso con el medio ambiente y, sobre todo, que se aleja de las casas del Coll den Rabassa. Nosotros sabemos que el proyecto del tramo uno del Segundo Cinturón es un proyecto esencial para la movilidad de Mallorca y, por este motivo, después de ocho años de parálisis absoluta, estamos impulsando este proyecto y hemos sacado a licitación su redacción.

P.- El conseller de Movilidad ha afirmado que está haciendo un estudio para limitar el número de coches en Mallorca en verano. ¿Cómo está ese informe?

R.- Cuando llegamos, nos encontramos que uno de los principales problemas era la saturación de las carreteras de Mallorca. Prácticamente están colapsadas para poder entrar y salir de Palma los 365 días del año. Y frente a la pasividad que hubo durante la anterior legislatura, nosotros quisimos saber la realidad de nuestras carreteras, la capacidad de carga que tienen todas ellas, las necesidades de construcción, y sobre todo, el número de vehículos que circulan por ellas. Este próximo mes de septiembre tendremos los resultados de este estudio de carga y tomaremos las decisiones necesarias, sin que nos tiemble el pulso y con un objetivo claro: reducir los atascos que sufren miles de personas cada día. En septiembre tendremos este estudio de carga y a partir de ahí, tomaremos decisiones valientes para solucionar el problema de la movilidad.

P.- ¿ Sobran turistas en Mallorca?

R.- Estamos abordando la situación real del turismo a través de una serie de líneas de trabajo. Por una parte, estamos actuando contra la oferta ilegal, que tanto daño hace a la marca Mallorca y que es una competencia desleal contra todas aquellas empresas o particulares que están cumpliendo la ley. Hemos reducido el tiempo de espera a la hora de iniciar un expediente: de los dos meses que nos encontramos cuando llegamos, a prácticamente una semana. Hemos aumentado el número de expedientes abiertos de 500 a 1.000, prácticamente los hemos doblado, y el número de personas que están tramitando todos los expedientes, porque nos encontramos con más de 3.500 metidos en cajas y sin tramitar. Y por otra parte, hemos anunciado que se impulsarán más de 2.500 inspecciones contra la oferta turística ilegal a lo largo de estos meses de verano. Por tanto, el primer eje fundamental es trabajar contra la oferta ilegal. El segundo, hacer un reposicionamiento de la marca Mallorca. Nosotros, desde la Feria Turística de Londres presentamos un documento de turismo responsable para que los turistas, cuando vengan a nuestra tierra, sepan que además de tener una oferta de sol y playa, tenemos un valor añadido en comparación con otros destinos competidores.

P.- ¿Seguirá haciendo promoción turística en las grandes ferias?

R.- Reduciremos en 2025 en un 70% el número de asistencia a las ferias turísticas en comparación con otros años. Somos conscientes de que no se puede ir a promocionar como hace años el sol y playa. Tenemos que ir a buscar un valor añadido y, sobre todo, un turismo de calidad. Por este motivo y de cara al año que viene, reduciremos un 70% la presencia en ferias turísticas. Pero, por supuesto, continuaremos yendo a las principales ferias a nivel mundial. A ello hay que añadir el último anuncio que hice en el debate de política general en materia turística, que es muy importante porque ningún Consell insular se había atrevido ni había tomado una decisión tan importante y relevante: vamos a trabajar para reducir el techo máximo de plazas turísticas que puede tener Mallorca, pasando de las 430.000 que aprobó un gobierno de izquierdas, a 412.000.

P.- En relación a esto. ¿Cómo ve la manifestación de este domingo contra el llamado turismo de masas?

R.- Como todas las manifestaciones, si se realizan así como marca la ley y con respeto a todo el mundo, pues son manifestaciones para poder reivindicar lo que uno piensa. Creo que se quieren utilizar políticamente en determinados momentos para tener una rentabilidad. Hemos podido ver cómo después de ocho años de gestión del pacto de izquierdas, de los primeros que abanderaban la última manifestación eran gente de Més y del PSOE. Pero como le comentaba, la izquierda ha provocado el mayor crecimiento de plazas turísticas que nunca se había dado en la Isla, creando más de 90.000 durante las últimas legislaturas. Por tanto, respeto. Nosotros estamos trabajando desde el primer minuto que llegamos a esta institución, antes de que se convocaran todas estas manifestaciones. De hecho, estamos muy satisfechos de que ese debate lo haya liderado la presidenta Marga Prohens y haya convocado esa mesa de diálogo sobre turismo para poder decidir entre todos qué futuro queremos para el turismo de Mallorca.

P.- Antes los plenos del Consell de Mallorca eran, por así decirlo, plácidos o cuando menos, respetuosos. ¿A qué achaca esa tensión y visceralidad que se está viviendo en prácticamente todos los plenos de lo que llevamos de legislatura?

R.- La izquierda aún no ha aceptado que los mallorquines votaron un no a su gestión. No han aceptado que están en la oposición e intentan hacer una política de barro, una política de ataques directos a las personas, a las familias, sin ningún fundamento, únicamente para intentar contaminar y hacer creer cosas que no son. Están demostrando que no tienen la altura de necesaria para poder hacer una oposición constructiva. En vez de presentar propuestas, hacen una oposición totalmente destructiva y esto se traslada en los plenos cuando hacen las diferentes intervenciones. Yo les pedí un poquito de respeto, de saber estar, de aceptar esa derrota electoral del 28 de mayo del año pasado y que trabajen en beneficio de los ciudadanos de esta tierra. Nosotros vamos a continuar, aunque nos critiquen, aunque nos insulten, aunque digan mentiras, vamos a continuar trabajando por el bien de esta tierra, porque somos un equipo de gobierno, de palabra y vamos a cumplir nuestros compromisos.