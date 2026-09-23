El PSOE exige a Prohens que se arrodille ante las exigencias de los ecologistas radicales de Baleares

La diputada socialista Mercedes Garrido, en funciones de portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, ha reprochado este miércoles a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que ayer no se produjera «ni un punto de acuerdo ni un punto de encuentro» en la reunión de la presidenta popular y las entidades ecologistas más combativas de Baleares: GOB y Terraferida.

Garrido califica de «preocupante» que no se pongan de acuerdo dos formas de ver la realidad absolutamente opuestas. Por un momento, se ha puesto el vestido ecologista y se ha erigido también como portavoz de ambas entidades: «Los ecologistas se suman a los que dicen que no podemos seguir así».

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibió este martes en audiencia al presidente del GOB, Joan Moranta; a la vicepresidenta de la entidad, Tonina Siquier, y a la representante de Terraferida, Maria Orts.

La presidenta, junto con la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, trasladaron el máximo respeto del Govern a las movilizaciones sociales de este verano y ha expresado su comprensión por el malestar social derivado de los efectos del crecimiento turístico de las últimas dos décadas en Baleares.

Prohens expuso las medidas adoptadas durante estos tres años en materia de contención turística, como la limitación de plazas turísticas, la prohibición de nuevos pisos turísticos, la lucha contra la oferta ilegal, la reducción del techo de cruceristas o la tramitación de las leyes para la limitación de la entrada de vehículos y coches de alquiler en Mallorca, Menorca e Ibiza, y escuchó las propuestas defendidas por los representantes del GOB y de Terraferida.

La presidenta valoró positivamente el intercambio de opiniones. Los ecologistas, en cambio, salieron de la reunión reprochando a Prohens la falta de acuerdos sobre sus propuestas.