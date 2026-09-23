De los Mozos hace balance del «sueño hecho realidad» de la F1 en Madrid: «Hay que seguir sorprendiendo»

«IFEMA es un motor económico de la economía de Madrid y este Gran Premio es como el turbo que tiene un motor: lo que hace es acelerarlo». José Vicente de los Mozos ha elegido una metáfora muy ligada al automovilismo para explicar lo que ha supuesto la llegada de la Fórmula 1 a Madrid. El presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid habla de visibilidad internacional, de restaurantes llenos, de visitantes llegados desde fuera de España y, sobre todo, de una ciudad que durante esos días hizo suya la competición. «La F1 llegó a Madrid. Se vivía la F1 en Madrid. Todo el mundo estaba volcado en la ciudad».

De los Mozos ha hecho balance durante After Race: del circuito a la ciudad de una primera edición que considera que ha marcado un antes y un después. Y lo ha hecho reivindicando que el objetivo nunca fue encerrar la Fórmula 1 dentro de un circuito: «Nosotros no queríamos hacer una carrera, queríamos hacer una experiencia. La carrera, evidentemente, es parte de la experiencia», ha explicado durante la clausura del evento.

Esa idea de llevar el Gran Premio más allá de la pista ha estado muy presente en su intervención. De los Mozos ha mencionado iniciativas como «tener la fan zone más grande del mundo», pero también se ha detenido en algo mucho más cotidiano: lo que ocurrió durante esos días en las calles, los restaurantes y los comercios de Madrid.

Una conversación con un hostelero le sirve para contarlo. «El sábado, si hubiera hecho tres turnos, los hubiera llenado», le dijo. Una frase que De los Mozos ha recuperado al hablar del movimiento que generó el evento en la ciudad y que acompaña a otro de los efectos que ha querido destacar: «Nos da una gran visibilidad internacional».

Esa proyección también se ha dejado sentir fuera de España. De los Mozos ha asegurado que las personas que han venido de fuera de España se han ido «muy contentas» y ha hecho referencia tanto a los promotores como al eco que tuvo la carrera en periódicos internacionales, entre ellos The New York Times. Incluso después del Gran Premio continuaron llegando mensajes a su teléfono: «He recibido WhatsApp que decían: ‘La que habéis montado en Madrid es para estar muy orgullosos’».

«Un sueño hecho realidad»

Detrás de ese fin de semana hay una historia bastante más larga. Hace siete años, cuando comenzó esta «aventura», De los Mozos reconoce que no pensaban que llegarían hasta donde finalmente han llegado. Por eso, al echar ahora la vista atrás, lo resume de una manera mucho más personal: «Para mí, el Gran Premio fue un sueño hecho realidad».

También ha querido reivindicar el trabajo que hubo detrás para conseguirlo. «Con toda la humildad, porque hay que seguir trabajando, ha sido la mejor primera edición de la Fórmula 1», ha afirmado, antes de dejar otra de las reflexiones de su intervención: «En España, cuando trabajamos todos de la mano y en la misma dirección, sabemos hacer las cosas».

El presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid tampoco ha esquivado las críticas. «Hay algún ruido de fondo aquí, en nuestro país, que demuestra que no han entendido nada», ha señalado antes de volver a esa diferencia que para él resulta fundamental: no se trataba únicamente de celebrar una carrera, sino de construir alrededor de ella una experiencia.

Y todavía queda por conocer el balance definitivo. De los Mozos considera que es pronto para cerrar los números, aunque ha adelantado una conclusión: «IFEMA Madrid saldrá con números positivos». Todo ello desde una institución que, ha recordado, «es uno de los motores económicos más importantes de la Comunidad de Madrid y de España».

El balance, en cualquier caso, no termina en lo que salió bien. La organización ya mira a las próximas ediciones y reconoce que hay aspectos que mejorar. «Hemos hecho una encuesta a pilotos, a equipos, a gente», ha explicado De los Mozos. Con esa información, asegura, ya saben «lo que ha gustado y lo que no ha gustado».

Porque después de una primera edición llega la dificultad de volver a estar a la altura de las expectativas. De los Mozos lo sabe y lo ha resumido en otra frase: «Nos están esperando a la vuelta de la esquina y hay que seguir sorprendiendo».

El evento After Race: del circuito a la ciudad ha reunido a expertos en el sector para conversar sobre lo que ocurre cuando la Fórmula 1 sale de la pista.