Las maquilladoras profesionales coinciden: el fácil truco que usa la Reina Letizia para potenciar el color natural de sus ojos marrones claros

El maquillaje puede convertirse en uno de los mejores aliados para potenciar la imagen personal, especialmente cuando el rostro comienza a experimentar los cambios propios del paso del tiempo. Más allá de cubrir imperfecciones, una buena elección de productos y técnicas permite aportar luminosidad, definir los rasgos y conseguir una expresión más fresca. Hay un truco que usa la Reina Letizia que no puede faltar según las maquilladoras profesionales.

A medida que envejecemos, la piel puede perder volumen y firmeza, por lo que adaptar la manera de maquillarnos resulta fundamental para conseguir un resultado natural y favorecedor. La clave no está necesariamente en utilizar más productos, sino en aprender a colocarlos de manera estratégica. En las pieles maduras, las técnicas demasiado pesadas pueden marcar las líneas de expresión, mientras que los puntos de luz bien ubicados ayudan a recuperar visualmente volumen y luminosidad.

El truco de la Reina Letizia, según maquilladoras

Cada vez cobran más importancia recursos como el strobing, una técnica basada en iluminar determinadas zonas del rostro en lugar de recurrir a un contouring marcado.

La maquilladora Susana Marín ha puesto el foco precisamente en esta estrategia al analizar el maquillaje de la Reina Letizia y señalar que «utiliza el strobing para resaltar el denominado “triángulo de la juventud». El objetivo es jugar con la luz para dirigir la atención hacia determinadas áreas y conseguir un rostro visualmente más elevado y luminoso.

Susana Marín ha señalado que uno de los recursos presentes en el maquillaje de la Reina Letizia es el strobing, una técnica que utiliza puntos estratégicos de luz para destacar los volúmenes naturales del rostro. Se aplica en «la zona alta del pómulo, el arco de la ceja y en la punta de la nariz», asegura Marín.

El concepto resulta especialmente interesante porque no busca transformar por completo las facciones, sino aprovechar la iluminación para potenciar determinadas zonas. De esta manera, el maquillaje puede funcionar como una herramienta óptica capaz de aportar sensación de volumen y elevar visualmente algunas áreas del rostro.

¿Qué es el strobing, según las maquilladoras?

NYX Professional Makeup explica que el storbing se trata de aplicar iluminador en los puntos clave del rostro donde la luz cae de forma natural: pómulos, nariz, arco de cupido, cejas. A diferencia del contouring, aquí no esculpes, sino que resaltas.

Utiliza tonos claros y oscuros para crear efectos de profundidad y modificar visualmente los volúmenes, el strobing pone el foco principalmente en la luz.

Entre las zonas que habitualmente pueden iluminarse se encuentran:

Parte alta de los pómulos.

Puente de la nariz.

Arco de Cupido.

Centro de la frente.

Lagrimal.

Arco de la ceja.

¿Qué es el triángulo de la juventud?

Es un concepto visual utilizado para describir las proporciones del rostro que suelen asociarse con una apariencia joven. En un rostro joven, la zona de mayor amplitud se encuentra aproximadamente en los pómulos y se estrecha hacia el mentón.

Con el paso del tiempo, los cambios de volumen y firmeza pueden modificar esta percepción y hacer que el triángulo se invierta visualmente. Por eso, distintas técnicas de maquillaje buscan recuperar ópticamente la sensación de elevación en los pómulos y la zona superior del rostro.

Trucos de maquilladoras para resaltar el triángulo de la juventud

Llevar el colorete hacia arriba

La colocación del colorete también puede modificar la percepción de las facciones. En lugar de concentrarlo únicamente en el centro de las mejillas, puede aplicarse en la zona alta del pómulo y difuminarse hacia la sien. Este gesto contribuye a crear una sensación de rostro más elevado.

Utilizar el iluminador de manera estratégica

El iluminador no debe cubrir grandes superficies. En pieles maduras, una cantidad excesiva puede destacar textura y líneas de expresión. Es preferible colocar pequeños toques en las zonas donde naturalmente incide la luz y trabajar el producto hasta conseguir un acabado integrado.

Potenciar el lagrimal

Iluminar ligeramente el lagrimal ayuda a abrir visualmente la mirada. Es un recurso sencillo que puede combinarse con sombras neutras y una máscara de pestañas. Susana Marín también ha recomendado, en otras ocasiones, utilizar un lápiz en tono piel en la línea de agua inferior para aportar luminosidad y reducir visualmente el aspecto de cansancio.

Definir las cejas respetando su forma natural

Las cejas funcionan como un marco del rostro y pueden cambiar notablemente la expresión. Para definirlas, Marín ha explicado una técnica basada en marcar tres puntos de referencia en la nariz y utilizarlos para determinar el inicio, el arco y el final de la ceja. La recomendación es crear pequeños trazos similares al pelo natural y después cepillar las cejas para integrar el producto.

Elegir texturas ligeras

Las bases muy densas y las grandes cantidades de polvo pueden acentuar la textura de la piel. Para conseguir un acabado más natural, conviene trabajar con capas finas y construir la cobertura únicamente en las zonas que lo necesiten.