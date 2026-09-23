Pablo Mazo (Heineken) y Enrique Herrero (RACE) coinciden en la importancia del consumo responsable en la Fórmula 1 y detrás del volante

Pablo Mazo, director de RR.II. de Heineken España, y Enrique Herrero, Head of Partnerships & Strategic Projects de Fundación RACE, han participado en el evento After Race: del circuito a la ciudad, organizado por OKDIARIO, en la mesa de debate Del paddock a la ciudad: movilidad, turismo y proyección internacional.

Enrique Herrero comenzó su intervención explicando lo que aporta la Fundación RACE en la FIA: «Aunque suene a topicazo, te agradezco mucho la pregunta porque me da pie a dar visibilidad y entendimiento a esa otra vertiente de la FIA y de los automóviles club. La FIA tiene una vertiente menos conocida que se orienta al impulso de una movilidad segura, sostenible y accesible para el mundo. Los automóviles club nos desarrollamos como partners locales en la ejecución de iniciativas relacionadas con ese desarrollo».

«¿Qué se hace en este ámbito? La movilidad, desde la perspectiva FIA, sobre todo tiene una labor de lobby que trata de interlocutar con el ecosistema del mundo de la movilidad. Todo el universo empresarial que se mueve en torno al mundo de la movilidad y el sector público tiene ese rol de unión entre esos dos mundos. Se canaliza, en gran medida, a través de las iniciativas de la FIA, que al final agrupa a 246 clubes de 149 países, lo que la convierte en, digamos, muy relevante en el debate público de todas aquellas acciones que tienen que ver con el desarrollo de la movilidad del futuro y el impulso de iniciativas relacionadas con seguridad vial», ha expuesto Herrero.

Pablo Mazo, por su parte, ha empezado su participación haciendo un balance sobre lo que ha supuesto el Gran Premio para Heineken. «El balance es muy, muy positivo. Como sabéis, nosotros somos partners de Fórmula 1. Estamos presentes en todos los grandes premios del año, pero además también somos patrocinadores de Madring en esta primera apuesta de Madrid por la vuelta de la Fórmula 1 45 años después», ha asegurado.

Y ha añadido: «En los 5,4 kilómetros de circuito, nosotros hemos instalado más de un kilómetro de barras para dar servicio a los aficionados que venían al Gran Premio en las diferentes áreas: en el paddock, en las Fan Zones… Tener que atender a 57.000 aficionados en promedio cada uno de los días exige muchísimo. La Fan Zone de la zona norte, que es la más grande de toda Europa, es la segunda más grande que montamos nosotros en Europa».

«Los equipos lo han hecho de maravilla. Montamos lo mismo que montamos en todos los festivales de música, que es lo que llamamos Heineken House, que tiene DJs, experiencias… Recibes a tus mejores clientes y socios comerciales, pero también a los aficionados. Hemos tenido activaciones, como por ejemplo un Pint Stop, donde podían hacer como que cambiaban ruedas, además de personalización de gorras. Queríamos que fuera algo más que la carrera y que disfrutaran del tiempo que tenían que estar aquí», dijo Mazo.

Lo que busca la Fundación RACE con estas acciones

«Buscamos precisamente poner encima de la mesa debates sobre esa vertiente que quizá es menos conocida. Me gusta mucho el «claim» que habéis puesto del circuito a la ciudad porque engancha perfectamente con nuestro enfoque. Nosotros tratamos de visibilizar cómo existe una conexión entre el motorsporting y la movilidad y cómo lo que se investiga en el ámbito del motorsport termina por cristalizar en soluciones de movilidad», ha afirmado Herrero.

«En la Fórmula E, a través de investigaciones del sistema de recarga, el 40% de toda la energía que necesitan durante una carrera es energía regenerada durante la propia carrera, lo que cristaliza en soluciones de movilidad. En este caso, aprovechamos para visibilizar o poner encima de la mesa el debate sobre el futuro de la nueva movilidad que ya está llegando, que es el de la movilidad aérea», ha asegurado.

«Nosotros, obviamente, como grupo estamos más vinculados a la movilidad terrestre, pero es innegable que están surgiendo soluciones de movilidad que entran en una nueva dimensión. El día previo a la carrera, hicimos una demostración de un vuelo de un dron para pasajeros de un aerotaxi, sin tripulantes porque no está desarrollada la normativa. Fue espectacular».

«Lo que queremos visibilizar es que a veces nos parece que queda muy lejos lo que se puede estar investigando en un determinado ámbito y tangibilizar esos debates sobre el futuro de la movilidad y cómo existen esos vínculos entre el motorsport y la movilidad», ha puntualizado el dirigente de RACE.

Sobre los lazos de Madring y Heineken

El director de RR.II. de Heineken España ha admitido que «en Madrid, las relaciones entre la Fórmula 1 y Heineken se unen por razones más obvias». «Somos la única gran cervecera que produce sus cervezas en la Comunidad de Madrid, en San Sebastián de los Reyes. Tenemos sede corporativa aquí en Madrid. Más de 250 de los más de 2.000 empleados viven en Madrid, pero en la Comunidad de Madrid son más de 500. La relación con Madrid es tremenda», ha defendido.

«Pero esto no queda solo en el 2026. En 2027, la final de la UEFA Champions League se va a celebrar en Madrid y nosotros también somos patrocinadores de la UEFA. A partir de 2028, para el Gran Premio de España que se celebrará aquí en Madring, seremos title sponsor. Esto quiere decir que se llamará Gran Premio de España Heineken», asegura.

La huella que deja el GP en movilidad

El Head of Partnerships & Strategic Projects de Fundación RACE ha manifestado que «hay que poner en valor el plan de movilidad que se ha desplegado desde el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid con socios»: «Ha sido ejemplar y un éxito absoluto».

«Contaba antes Luis que invitados VIP, acostumbrados a moverse en coches privados, estaban encantados de venir al circuito en transporte público, algo que creo que es digno de mención. Esto es un ejemplo de cómo un evento de esta naturaleza, los grandes eventos deportivos, tiene una afectación incuestionable en las dinámicas de movilidad que se generan en torno al propio evento», afirmó Mazo.

Qué significa para Heineken ser el sponsor principal de Madring 2028

Pablo Mazo se ha congratulado de ser sponsor de Madring: «Nosotros consideramos que la Fórmula 1 es mucho más que carreras. Son eventos y experiencias increíbles que, todos los que hemos tenido la suerte de vivir alguno, te das cuenta de que va muchísimo más allá. Cuando tienes un evento mundial junto con otra gran marca mundial, tienes una ampliación de tu marca a niveles increíbles».

«En 2016, me parece que eran 400 millones de espectadores globales en cada carrera de Fórmula 1. Ahora sabemos que son más. Leí, creo que en OKDIARIO, que estábamos hablando de 800 millones de espectadores. Esto para una gran marca mundial es una plataforma increíble», ha defendido.

«Las ciudades que albergan este tipo de eventos, y a España en eso no hay nadie que nos gane, se benefician de muchos otros factores turísticos: la hotelería, la hostelería y otros disfrutes; por lo tanto, generas una oportunidad comercial y de generación de marca».

«Nosotros también tenemos parte de nuestro propósito. Y como parte del ADN de la compañía a nivel global, tenemos el propósito de fomentar el consumo responsable de nuestras marcas. Es ahí donde Heineken 0-0 juega un papel importantísimo. Heineken 0-0 se lanza a nivel mundial vinculado a la Fórmula 1, y precisamente como plataforma de mensajes de consumo responsable como «oye, si vas a conducir, no bebas y, si te apetece una cerveza, aquí tienes nuestra Heineken 0,0», ha comentado Mazo.

El consumo responsable, común en ambas empresas

Herrero ha recogido el guante de Mazo y también ha valorado el consumo responsable: «También quiero poner en valor esa actividad formativa, divulgativa y de concienciación acerca de lo importante que es comportarse conforme a los parámetros al volante».

«El consumo responsable se vincula con uno de los ADN de nuestra Fundación Race como organización que tiene que ver con el fomento también de una conducción segura, aparte de esa vertiente relacionada con la movilidad segura, sostenible y accesible. En nuestro ADN tenemos el desarrollo de programas de formación vinculados a fomentar una conducción segura. Nosotros no formamos pilotos, pero sí formamos conductores seguros y responsables», ha apuntado Herrero.

En relación a las palabras de Herrero, Mazo ha añadido que «es muy importante que en un gran premio como este se pueda venir en transporte público y te puedes tomar una cerveza sin ningún problema porque luego vas a volver en transporte público». «En menos de 15 minutos estás en el centro de Madrid, como ha comentado el vicepresidente de la Federación Española. Con lo cual, enhorabuena, por supuesto, al concepto de ese consumo seguro de si vas a conducir, no tomes nada de alcohol; ya que tienes opciones 0-0 fabulosas y que son éxitos mundiales», ha añadido.

El papel que juega RACE en la descarbonización

«Yo aquí lo vincularía a dos vertientes. La primera tiene que ver con lo que hablábamos antes: visibilizar cómo la investigación vinculada al motorsport termina derivando en soluciones limpias y más sostenibles desde el punto de vista energético. Realizamos un evento junto con FIA, Change Activity Life, que puso en valor y en evidencia cómo toda esa investigación que se desarrolla en las carreras termina por llegar de alguna forma a soluciones comerciales», ha defendido.

«La propia Fórmula 1 tiene una estrategia de sostenibilidad enfocada al cero, en la que, tanto desde la perspectiva puramente operativa, digamos, de organización del evento, como la logística del evento, se pide a los equipos que incorporen dentro de sus dinámicas operativas y de combustibles ese tipo de estrategia de descarbonización», ha concluido Herrero.

La opinión de Pablo Mazo sobre el fin de semana en Madring

El director de RR.II. de Heineken España cerró la intervención alabando la organización del evento en Madring: «El esfuerzo es increíble. Este ha sido un evento increíble. Yo creo que la visión que han tenido estas dos personas, José Vicente de los Mozos y Luis García Abad… Yo, el primer día que pisé el Madring, el viernes, no me lo podía creer».

«Era increíble ver esa circulación de personas, para tener esos servicios totalmente dispuestos y muy bien dimensionados en todos y cada uno de los servicios: puerta, seguridad… Absolutamente todo. Hay que ser un visionario. Nosotros hemos tratado de empatar en la parte que nos toca, poniendo especial atención a aficionados. Sobre todo en las fan zones, hemos dado un servicio muy premium. Pero es que había que estar a la altura de lo que estos señores han creado. La verdad es que el listón está muy alto», ha concluido Mazo.