Apple prepara una pulsera de salud sin pantalla y cambiaría su estrategia de wearables

Apple está trabajando en un nuevo dispositivo de salud y actividad física que rompe con el concepto del Apple Watch. Según Bloomberg, la compañía lleva varios meses planeando una pulsera sin pantalla, similar a los dispositivos que comercializa Whoop. El proyecto se encuentra todavía en una fase preliminar de desarrollo que Apple denomina internamente investigación tecnológica. La compañía estaría estudiando si tiene sentido convertir la idea en un producto comercial, por lo que no existe confirmación de que vaya a llegar a las tiendas.

Interés por nuevas maneras de llegar al usuario

Bloomberg señala que Apple ya ha creado prototipos. El dispositivo estaría formado por una correa de tela y un módulo de hardware situado sobre la muñeca que integraría los sensores necesarios para registrar diferentes parámetros de salud y actividad física.

El planteamiento recuerda directamente a Whoop, una compañía especializada en wearables que prescinden de la pantalla y están pensados para llevarse puestos durante todo el día. La información registrada se consulta posteriormente desde el teléfono mediante una aplicación.

En el caso de Apple, el concepto supondría una alternativa muy diferente al Apple Watch. En lugar de concentrar en la muñeca notificaciones, aplicaciones, llamadas y datos de salud, el nuevo dispositivo estaría centrado prácticamente por completo en la recogida de información biométrica.

La nueva pulsera estaría más centrada en los sensores

La ausencia de pantalla no significa que el dispositivo tenga menos funciones de salud. Al contrario, el objetivo parece ser eliminar todo aquello que no resulte imprescindible para controlar al usuario.

Los prototipos incluirían sensores capaces de registrar frecuencia cardiaca y otras métricas relacionadas con la actividad física. El funcionamiento sería similar al de otros dispositivos especializados, es decir, recoger información continuamente y enviarla al iPhone para que el usuario pueda consultarla.

Apple lleva tiempo ampliando precisamente este tipo de capacidades. Los nuevos Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4 incorporan un sistema de registro de salud que realiza mediciones de frecuencia cardiaca con mayor frecuencia y añade nuevas métricas relacionadas con la recuperación.

Entre ellas se encuentra Disposición, una puntuación de 0 a 10 que analiza actividad reciente, signos vitales y sueño para ofrecer una indicación sobre la capacidad del usuario para afrontar el día. Apple también está utilizando Apple Intelligence para proporcionar información más personalizada dentro de la aplicación Salud.

El nuevo dispositivo casaría, por tanto, en una estrategia que Apple ya está desarrollando con sus relojes. La diferencia estaría en que la pulsera eliminaría buena parte de las funciones propias de un smartwatch para centrarse en la monitorización.

No llegará pronto, si finalmente Apple decide lanzarlo

El calendario todavía está muy lejos de ser definitivo. Según las fuentes consultadas, Apple no habría tomado la decisión de comercializar el dispositivo y el proyecto continúa en una fase inicial. En caso de que la compañía dé luz verde al producto, su lanzamiento no se produciría antes de 2028. Esto significa que todavía pueden cambiar tanto su diseño como sus funciones e incluso existe la posibilidad de que el dispositivo nunca llegue al mercado.

Lo que sí resulta interesante es que Apple esté elucubrando un formato que se aleja del Apple Watch. La compañía lleva años utilizando el reloj como uno de sus principales productos para salud y fitness, pero el auge de dispositivos especializados demuestra que existe demanda para productos más sencillos y centrados en la recopilación de datos.