El Googlebook ya está aquí: Google estrena sus portátiles con Gemini integrado para plantar cara a Windows y Mac

Google ha abierto las reservas del Googlebook, una nueva categoría de portátiles que combina Android y la experiencia de ChromeOS con Gemini como uno de sus principales pilares. La compañía quiere llevar al ordenador la misma integración entre dispositivos que ya existe en otros ecosistemas como el de Apple.

Googlebook cambia ChromeOS por una experiencia basada en Android

El Googlebook no es simplemente un Chromebook con más potencia. Google lo presenta como una nueva categoría de portátiles construida sobre la tecnología de Android y con elementos de escritorio heredados de ChromeOS. El objetivo es que el ordenador y el teléfono Android compartan una experiencia mucho más integrada.

La compañía ha trabajado en esta primera generación junto a Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo, que son los fabricantes encargados de los cinco modelos iniciales. Todos parten de un enfoque más cercano al portátil premium que al Chromebook económico que durante años ha dominado esta categoría.

En cuanto al hardware, Google establece una base de 16 GB de RAM, aunque algunos modelos alcanzan los 32 GB. Los equipos incorporan procesadores Intel Core Ultra Series 3 o Qualcomm Snapdragon X Elite y unidades NPU capaces de superar los 45 TOPS en tareas de inteligencia artificial ejecutadas en el propio dispositivo.

La autonomía anunciada llega hasta 14 horas de reproducción de vídeo y 16 horas de navegación web. También encontramos pantallas táctiles de hasta 2,8K, paneles OLED en buena parte de la gama, teclados retroiluminados y materiales como aluminio, aleación de magnesio y fibra de carbono.

Googlebook apuesta todo a Gemini

La principal diferencia respecto a un portátil convencional está en el software. Google ha integrado Gemini directamente en el Googlebook y ha creado funciones que pretenden que la inteligencia artificial forme parte de la forma habitual de utilizar el ordenador.

Una de las más llamativas es Magic Pointer. Basta con mover el cursor para activar Gemini sobre el contenido que aparece en pantalla. Google plantea usos como analizar un correo sospechoso, organizar información de una página web o trabajar con varias imágenes sin tener que cambiar continuamente de aplicación.

También está Rambler, una herramienta de dictado que no se limita a transcribir literalmente lo que dice el usuario. Google asegura que puede ordenar una conversación, eliminar errores y convertir pensamientos desestructurados en texto organizado.

Otra función es Create My Widget, que permite generar widgets personalizados mediante instrucciones escritas en lenguaje natural. El usuario puede describir lo que necesita y Googlebook crea ese elemento para el escritorio sin exigir conocimientos de programación.

El teléfono Android se convierte en una extensión del portátil

Google también quiere resolver uno de los problemas habituales cuando se utilizan varios dispositivos. El Googlebook permite acceder desde el ordenador a determinadas funciones y contenidos del teléfono Android.

La función Continue On permite continuar en el ordenador una tarea que se había iniciado en el móvil. Google también ha creado Files, que permite consultar y buscar los archivos almacenados en el teléfono desde el administrador de archivos del portátil.

Con Cast My Apps, determinadas aplicaciones del móvil pueden mostrarse e interactuar con ellas desde una ventana del ordenador. Google asegura que el sistema está diseñado para funcionar desde el primer momento con un teléfono Android y que parte de la configuración del móvil, como las redes WiFi, contraseñas guardadas y mensajes, puede trasladarse al nuevo equipo mediante cifrado de extremo a extremo.

España se queda fuera (de momento)

Las reservas se han abierto con un precio inicial de 899 dólares. Google ha confirmado cinco modelos fabricados por sus socios y la disponibilidad comercial comenzará el 4 de octubre en Estados Unidos. El 5 de octubre llegarán a Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania y Australia. España no figura entre los mercados anunciados inicialmente por Google, por lo que todavía no hay una fecha oficial de llegada ni un precio español confirmado.

Todos los equipos incluyen además 12 meses de Google AI Pro, con 5 TB de almacenamiento en la nube y acceso a herramientas avanzadas de Gemini. Google añade tres meses de YouTube Premium, Adobe Photoshop y otros servicios promocionales.

La compañía también promete hasta 10 años de actualizaciones para Googlebook OS, un compromiso especialmente relevante en una categoría donde la duración del soporte puede condicionar la vida útil del equipo.

El lanzamiento llega en un momento en el que Apple también está ampliando su presencia en portátiles de precio más contenido. Reuters sitúa el Googlebook frente al nuevo MacBook Neo de 699 dólares, aunque Google está planteando una estrategia diferente, la de no competir solamente por precio, sino utilizar la integración entre Android, ordenador y Gemini como principal argumento.