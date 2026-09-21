Samsung empieza a actualizar estos móviles Galaxy a One UI 9: estas son las novedades y los modelos compatibles

Samsung ya ha comenzado a desplegar One UI 9 en sus móviles Galaxy. La nueva versión de la capa de personalización, basada en Android 17, llega inicialmente a los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, después de estrenarse de fábrica en los nuevos plegables de la compañía.

My FanCam mantiene al protagonista dentro del encuadre

La actualización introduce cambios que van más allá del diseño. Samsung ha incorporado nuevas funciones de inteligencia artificial, herramientas para la cámara, mejoras en la traducción y nuevas opciones para controlar el estado del dispositivo, además de cambios relacionados con la privacidad y la seguridad.

Una de las novedades más llamativas de One UI 9 es My FanCam, una función que permite seguir automáticamente a una persona durante una grabación y mantenerla centrada en el encuadre. El sistema reajusta el vídeo mientras el protagonista se mueve. Puede resultar especialmente útil para grabar actuaciones, actividades deportivas o cualquier escena en la que la persona que aparece en pantalla no permanezca quieta.

Samsung también ha introducido cambios en Now Brief, que ahora permite crear tarjetas generativas y editables para personalizar la información mostrada en los resúmenes diarios. El usuario puede adaptar estos contenidos para consultar información relacionada con cuestiones como el tiempo, la salud o determinados contenidos audiovisuales.

Otra función nueva es Now Nudge, diseñada para anticiparse a determinadas acciones que el usuario podría necesitar. Por ejemplo, mientras alguien organiza un plan a través de mensajes, el sistema puede sugerir acciones relacionadas con una reserva o una ubicación sin tener que salir de la conversación para realizar la búsqueda.

Más funciones de inteligencia artificial

La inteligencia artificial también amplía sus posibilidades en otras herramientas del teléfono. Creative Studio puede proponer ideas para crear imágenes relacionadas con acontecimientos próximos, mientras que Interpreter incorpora una nueva vista que permite consultar el contexto anterior durante una conversación traducida.

Samsung también ha mejorado la velocidad de traducción en el modo conversación. La compañía busca así que el sistema resulte más fluido cuando se utiliza el teléfono como intermediario durante una conversación en otro idioma.

One UI 9 incorpora además mejoras en herramientas que pueden tener un impacto más directo en el uso diario. Document Scan permite digitalizar documentos con formas más complicadas, como páginas curvas o con las esquinas dobladas. Voice Recorder también recibe cambios en la forma de presentar los resúmenes, que ahora pueden organizarse con apartados y tablas para facilitar la consulta posterior de una grabación.

El teléfono también controla mejor su estado

Samsung ha integrado nuevas funciones relacionadas con el mantenimiento del dispositivo. Warranty and Care reúne dentro de los ajustes información sobre la garantía, diagnósticos del teléfono, estimaciones de reparación y opciones relacionadas con Samsung Care+. La intención es centralizar algunas gestiones que hasta ahora podían requerir acudir a diferentes apartados o servicios. El usuario puede consultar desde el propio dispositivo información relacionada con su cobertura y con el estado del terminal.

La seguridad también gana protagonismo en One UI 9. Security Brief puede mostrar avisos relacionados con malware, aplicaciones instaladas desde fuentes desconocidas o permisos que pueden resultar innecesarios. Privacy Alerts utiliza inteligencia artificial ejecutada en el propio dispositivo para detectar posibles riesgos relacionados con el acceso de las aplicaciones a determinados permisos. Ese función orientada a ofrecer más información al usuario sobre lo que ocurre en segundo plano.

Estos son los Galaxy que empiezan a recibir One UI 9

El despliegue ha comenzado con los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra. Los Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 y Z Flip8, por su parte, ya incorporaban One UI 9 de fábrica al tratarse de los nuevos plegables de Samsung. La compañía está ampliando progresivamente la actualización a otras generaciones de las familias Galaxy S y Galaxy Z, además de otros dispositivos compatibles. La disponibilidad no es simultánea para todos los modelos y puede variar según el mercado.

Por este motivo, que un teléfono forme parte de los dispositivos compatibles no significa necesariamente que la actualización esté disponible en España en este momento. Samsung suele realizar estos despliegues de forma escalonada y la llegada puede variar incluso entre versiones de un mismo modelo.

Para comprobar si One UI 9 ya está disponible en un Galaxy, hay que acceder a Ajustes, entrar en Actualización de software y seleccionar Descargar e instalar. También es posible consultar Samsung Members para comprobar la información disponible sobre las actualizaciones correspondientes a cada dispositivo.