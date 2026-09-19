He probado la Dynamic Island del iPhone 18 Pro Max y por fin hace algo que ningún iPhone había logrado

Apple ha rediseñado la Dynamic Island para esta generación, la ha hecho más pequeña y, según ha confirmado la propia compañía, ahora puede mostrar tres actividades en directo a la vez sin renunciar a Face ID. Es la primera vez que un iPhone deja consultar tres procesos distintos desde la parte superior de la pantalla sin entrar en ninguna aplicación.

Cómo he puesto a prueba la nueva Dynamic Island

Para comprobarlo en persona he combinado tres tareas que suelo usar por separado en el día a día. Puse en marcha un temporizador, dejé sonando un tema en Apple Música y activé una ruta de navegación con Mapas. Las tres se mantuvieron activas al mismo tiempo mientras seguía usando el teléfono con normalidad.

En ningún momento tuve que abrir el Reloj, Música o Mapas para saber en qué punto estaba cada una. Bastaba con mirar la parte superior de la pantalla, algo que hasta ahora obligaba a elegir qué tarea se quedaba visible y cuál pasaba a las notificaciones.

Así se comportan los tres indicadores en el uso diario

Cada actividad aparece con su propio icono junto a la hora. Al tocar cualquiera de ellos se despliega la información ampliada sin salir de la aplicación en la que estoy en ese momento, y deslizando el dedo sobre esa zona de la pantalla es posible pasar de una actividad a otra. Es el mismo mecanismo de tocar para interactuar y deslizar para cambiar que describe Apple en su guía de usuario.

La diferencia respecto a generaciones anteriores no está solo en el número. Mientras lo he utilizado, las tres actividades han permanecido visibles y accesibles a la vez sin que ninguna desapareciera al añadir otra, algo que ya habían anticipado filtraciones previas al lanzamiento.

Por qué no todas las apps se benefician igual

Ninguna aplicación muestra una actividad en directo de forma automática. Depende de que cada desarrollador la haya integrado en su app, algo que Apple ofrece a terceros desde hace varias generaciones de iPhone. Mapas, Reloj y Música la incorporan de serie, pero otras aplicaciones de uso habitual, como las de transporte o entrega a domicilio, van sumándose según lo decide cada compañía.

La diferencia se nota más de lo que parece sobre el papel

Pasar de dos a tres actividades simultáneas puede sonar a un cambio menor sobre el papel. En el uso diario se nota bastante, porque evita tener que decidir qué tarea se sacrifica cuando se acumulan varias a la vez. Poder ver de un vistazo cuánto queda de temporizador, qué canción suena y cuántos kilómetros faltan para el próximo cambio de sentido ahorra abrir el teléfono para comprobar algo que antes quedaba oculto tras una notificación.

Después de este primer contacto, la Dynamic Island del iPhone 18 Pro Max es más que un elemento estético y funciona mejor como un pequeño panel de control que se mantiene a la vista sin interrumpir lo que se está haciendo en pantalla.