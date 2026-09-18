HUAWEI sube el listón de sus auriculares con los FreeBuds Neo y su cancelación de ruido

HUAWEI sigue ampliando su catálogo de auriculares inalámbricos con un modelo que es el más resuelto para el día a día. Los FreeBuds Neo se sitúan entre la gama Pro, orientada al usuario más exigente, y las series más económicas, y lo hacen apostando por algo que en este tipo de producto suele descuidarse, la comodidad sostenida en el tiempo. Después de usarlos como auriculares principales durante las últimas semanas, la sensación que dejan es la de un producto muy bien redondo, que acierta en lo que la mayoría de gente usa realmente de unos auriculares.

Características del HUAWEI FreeBuds Neo Dimensiones por auricular 23,2 × 21,56 × 24,56 mm Peso por auricular 4,8 g Altavoz Controlador dinámico de 11 mm, compuesto de polímero Códecs de audio AAC, SBC, LDAC y L2HC 4.0 Calidad de sonido Hi-Res, audio sin pérdidas HWA y certificación QQ Premium Ecualización 4 perfiles predefinidos, ecualizador personalizado, ecualizador adaptativo triple y perfil específico para juegos Audio espacial Audio espacial HD con seguimiento de cabeza (solo con dispositivos Huawei); audio espacial ilimitado compatible con cualquier dispositivo Cancelación de ruido (ANC) Hasta 30 dB de profundidad media en banda completa Conciencia de la conversación Cambio automático a modo ambiente al detectar que hablas Cancelación de ruido en llamadas 3 micrófonos y sensor de conducción ósea con IA; voz clara con ruido de fondo de hasta 90 dBA y viento de hasta 9 m/s Bluetooth Versión 6.0, banda de 2,4 GHz Conexión multidispositivo Sí, dentro del ecosistema Huawei y con doble dispositivo externo Controles táctiles Tocar, deslizar y tocar y mantener pulsado Detección de colocación en la oreja Sí Gestos con la cabeza Asentir para aceptar, negar para rechazar Control por voz Cancelación de ruido y ajuste de volumen Traducción Interpretación simultánea y traducción cara a cara Otras funciones Obturador remoto, compartición de audio y localización en el mapa Autonomía Hasta 6,5 h con ANC activado o 10 h con ANC desactivado por carga; hasta 24 h o 40 h con el estuche Carga rápida 4 horas de reproducción con 10 minutos de carga Resistencia IP55 (auriculares) Almohadillas incluidas Tallas XS, S, M y L Compatibilidad de la app iOS y Android, a través de HUAWEI Audio Connect

Diseño y comodidad, el terreno donde más se nota el esfuerzo

Lo primero que llama la atención al sacarlos del estuche es lo poco que pesan. Cada auricular ronda los 4,8 gramos, una cifra que Huawei consigue reduciendo el tamaño de la cámara acústica y desplazando el centro de gravedad hacia la parte que queda apoyada en la oreja. El resultado se nota desde el primer uso, se olvidan puestos con una facilidad que no todos los intraauriculares con ANC logran, y tras varias horas seguidas de trabajo con ellos no aparece esa sensación de presión que sí dan otros modelos con cuerpo más voluminoso.

El estuche, con esa forma ovalada que Huawei llama Mini Shuttle, es igual de discreto. Cabe en cualquier bolsillo sin molestar y se lleva bien en el pantalón, algo que se agradece a la hora de la verdad. La marca da el peso conjunto de estuche y auriculares en unos 41 gramos.

El tallaje de almohadillas, con cuatro tamaños disponibles, ayuda a encontrar un ajuste seguro sin que sea necesario forzar la entrada en el canal auditivo. No se han caído en ningún momento durante el uso normal del día a día, y la sujeción se mantiene estable incluso al moverse con rapidez.

Sonido, equilibrado antes que espectacular

Huawei monta en los FreeBuds Neo un controlador dinámico de 11 milímetros con un diafragma más rígido de lo habitual, pensado para dar respuesta rápida a los graves sin perder definición en las voces. El sonido resulta equilibrado, sin ese exceso de graves que buscan aparentar potencia a costa de enmascarar el resto del espectro. Las voces se escuchan con cuerpo, los agudos no resultan ásperos y, en conjunto, es un afinado que prioriza que la música suene natural antes que impactar a la primera escucha.

La app HUAWEI Audio Connect ofrece bastante margen para ajustar esa firma sonora a gusto de cada usuario, con varios perfiles de ecualización predefinidos y la opción de crear uno propio. Es una de las cosas que más ha convencido del conjunto, porque no se limita a un par de opciones simbólicas, sino que da herramientas reales para adaptar el sonido según lo que se esté escuchando.

Sobre el audio espacial conviene hacer una matización importante. Huawei distingue entre un modo con seguimiento de cabeza en alta definición, reservado a dispositivos de la propia marca, y un audio espacial ilimitado que funciona con cualquier teléfono. Usados con un iPhone, que es el terminal con el que he probado principalmente estos auriculares, el emparejamiento no ha dado ningún problema, aunque la velocidad de transmisión máxima que reconoce Huawei en ese escenario, 990 kbps frente a los 2,3 Mbps que promete con sus propios móviles, deja claro que la experiencia de audio completa está pensada para quien se mueve dentro de su ecosistema.

Cancelación de ruido y llamadas, el punto más fuerte del conjunto

Aquí es donde los FreeBuds Neo dan la sensación de jugar por encima de su precio. El aislamiento del ruido ambiente es notablemente bueno, tanto en entornos con ruido constante de baja frecuencia como en espacios más caóticos con conversaciones de fondo.

Huawei ofrece hasta 30 dB de profundidad media de cancelación en banda completa gracias a un chip de audio de tercera generación y una arquitectura de doble canal, y la sensación de uso respalda esa cifra, el silencio que consiguen al activar el modo ANC es de los que sorprenden en un producto de esta gama.

El modo de conciencia de la conversación funciona de forma automática, bajando la cancelación en cuanto detecta que el usuario empieza a hablar, sin necesidad de tocar nada. Es un detalle pequeño que se agradece en el día a día, sobre todo para quien alterna música con conversaciones cortas constantemente.

En llamadas, el resultado también ha sido correcto. El sistema combina tres micrófonos con un sensor de conducción ósea y procesamiento por inteligencia artificial, y Huawei asegura que mantiene la voz clara con ruido de fondo de hasta 90 dBA, una cifra propia de la marca que no he medido con instrumental profesional pero que coincide con la experiencia real de haber hecho llamadas sin que la otra persona notase interferencias del entorno.

Batería, carga y conectividad sin sobresaltos

La autonomía es uno de los apartados donde la promesa de Huawei se cumple con la cifra indicada. Con la cancelación de ruido activada, los auriculares rinden en torno a las 6,5 horas por carga, y algo más de 10 horas con el ANC desactivado, ampliables hasta 24 o 40 horas respectivamente gracias al estuche. La carga rápida también funciona como se anuncia, diez minutos enchufados dan para varias horas de reproducción, lo que resuelve bien esos imprevistos de batería casi agotada antes de salir de casa.

El Bluetooth 6.0 y la conexión multidispositivo han funcionado sin incidencias, incluyendo el salto entre terminales sin necesidad de volver a emparejar. Huawei añade a esto un ecosistema de funciones adicionales interesante, como la sincronización con determinados relojes de la marca para gestionar los auriculares sin sacar el móvil. La resistencia IP55 cubre salpicaduras, sudor y lluvia moderada, suficiente para salir a entrenar este otroño y no tener miedo a que se dañen.

Mi valoración

Después de varias semanas usándolos como auriculares principales, lo que más se agradece es que dejan de notarse a los pocos minutos, y esa sensación dice mucho de ellos. El sonido, además, sorprende para lo que cuestan, no hace falta tener un oído especialmente exigente para notar que Huawei ha cuidado el ajuste de graves y voces más de lo habitual en esta franja de precio. Lo que termina de convencer es la suma, aislamiento del ruido notable, ligereza y una autonomía que coincide con lo prometido, ahí está el verdadero mérito de estos auriculares, y por eso son fáciles de recomendar.

Disponibilidad y precio

Los HUAWEI FreeBuds Neo están disponibles con un precio recomendado de 129 euros, en los acabados Ice White, Stellar Silver, Starry Black y Nebula Pink. Como parte del lanzamiento, quienes los compren en HUAWEI Store hasta el 25 de octubre pueden beneficiarse de un cupón de 20 euros de descuento, y existe también un descuento combinado de hasta 110 euros para quien los adquiera junto al HUAWEI WATCH GT 7 Series. La compra incluye además 12 meses de servicio Loss Care.