Las BleeqUp Rover, las gafas deportivas con IA que vigilan tu seguridad mientras grabas cada pedalada

Las nuevas Rover son la segunda generación de sus gafas deportivas con inteligencia artificial. El nuevo modelo sustituye a Ranger, su primera propuesta en esta categoría, con una actualización de hardware y un cambio de planteamiento de fondo. La marca ya no habla solo de una cámara para hacer deporte. Rover se presenta como un asistente que acompaña al usuario durante el entrenamiento, vigila su seguridad sobre la bicicleta y ayuda a convertir lo grabado en contenido ya editado.

Una cámara que se adapta a cada postura sobre la bici

El cambio más visible está en el hardware. Rover incorpora un ángulo de cámara ajustable en tres posiciones, -10, 0 y +15 grados, algo que BleeqUp presenta como una primicia del sector pensada para encontrar la perspectiva en primera persona más adecuada según el tipo de bicicleta y la postura de quien pedalea.

El sensor es un Sony de 16 megapíxeles que permite grabar vídeo en 3K a 60 fotogramas por segundo con HDR y hacer fotografías de hasta 4K/16 MP. Las gafas pesan 53 gramos y, según la marca, ofrecen una calidad de imagen comparable a la de las cámaras de acción dedicadas, una comparación que por ahora solo respalda el propio fabricante.

Un entrenador que escucha y responde por voz

La inteligencia artificial se activa por voz durante la actividad. El usuario puede preguntarle por su rendimiento mientras entrena y Rover responde con datos en tiempo real sobre el ritmo respiratorio. Al terminar la sesión, las gafas generan un resumen personalizado de la actividad que combina esos datos de respiración con la monitorización corporal registrada durante el recorrido.

Detecta un adelantamiento peligroso y guarda la prueba sola

El apartado de seguridad es el que más separa a Rover de una cámara deportiva convencional. Durante el ciclismo, el dispositivo detecta automáticamente adelantamientos a corta distancia, colisiones y frenadas bruscas, y guarda los diez segundos de vídeo previos al incidente como evidencia, sin que el usuario tenga que activar nada.

Rover también reconoce subidas, bajadas y curvas cerradas, y avisa de cambios en las condiciones meteorológicas antes de que afecten al trayecto. A partir de los datos de respiración y frecuencia cardíaca, puede emitir alertas de fatiga o esfuerzo excesivo para anticipar riesgos.

De la grabación en bruto a un vídeo listo para compartir

Rover no se limita a acumular archivos de vídeo. Tras cada actividad, la IA construye de forma automática lo que BleeqUp llama un AI Roadbook, un resumen visual que combina la ruta, los datos GPS, las estadísticas de la sesión y los momentos más relevantes de la grabación.

El sistema también detecta los mejores momentos del vídeo y permite editarlos con un solo toque. Con la función AI Master Motion, las gafas pueden transformar las grabaciones en primera persona sobre la bicicleta en planos dinámicos en tercera persona.

Disponibilidad y precio

La versión de 64 GB de BleeqUp Rover ya está disponible a través de la tienda online oficial de la marca. El precio es de 459 euros. BleeqUp se fundó en 2022 y se define como una marca de tecnología deportiva impulsada por IA centrada en experiencias al aire libre, con Rover y Ranger como sus dos gamas de gafas inteligentes hasta el momento.