Loora duplica usuarios en España y logra 22 millones de dólares para su tutor de inglés con inteligencia artificial

Aprender inglés hablando con una aplicación en lugar de con un profesor de carne y hueso ha dejado de ser una rareza. Loora, una empresa israelí especializada en tutores de inglés basados en inteligencia artificial, acaba de demostrar que ese modelo también convence a los inversores. La compañía ha cerrado hoy una ronda Serie B de 22 millones de dólares, unos 19 millones de euros, y ha revelado que España se ha convertido en uno de sus mercados de mayor crecimiento en el último año.

Los inversores que respaldan el crecimiento de Loora

La ronda ha estado liderada por Union Tech Ventures, con la participación del fondo vgames y de los inversores que ya formaban parte del capital de Loora, Emerge, Hearst Ventures y QP Ventures. Con esta inyección, la empresa eleva su financiación total captada desde su fundación en 2021 hasta los 43,25 millones de dólares.

Loora destinará los nuevos fondos a reforzar sus equipos de investigación e ingeniería de IA, mejorar el producto y ampliar su negocio con empresas, universidades y administraciones públicas. La compañía prevé además duplicar su plantilla en los próximos seis meses, pasando de 30 a 60 profesionales.

España, un mercado que crece al doble de velocidad

Según los datos que aporta la propia compañía, España ya roza los 495.000 usuarios, un 110% más que hace un año, lo que sitúa al país en la novena posición del ranking mundial de Loora por número de usuarios.

Los usuarios españoles dedican de media 11 minutos al día a la aplicación. La empresa asegura que el motivo principal sigue siendo profesional, aunque también hay quien la usa para preparar una entrevista de trabajo, desenvolverse en un viaje o simplemente conocer gente en inglés.

Un tutor que solo sabe hacer una cosa

A diferencia de ChatGPT o de cualquier otro asistente de propósito general, Loora está construida exclusivamente para practicar inglés hablado. La aplicación mantiene conversaciones con el usuario, adapta el nivel y los temas a sus objetivos y va registrando su progreso con el tiempo, algo que un chatbot genérico no hace de forma sistemática.

Según la compañía, el perfil típico de usuario son adultos de entre 25 y 55 años, y el 72% afirma usar la aplicación para mejorar sus oportunidades profesionales. La empresa sostiene también que hablar inglés con soltura es hoy uno de los requisitos más habituales para acceder a un puesto de trabajo a nivel internacional, aunque esta cifra concreta procede de la propia nota de prensa y no ha podido contrastarse de forma independiente.

Los números que sostienen la apuesta de los inversores

Loora asegura haber superado los 15 millones de usuarios y los 200 millones de interacciones desde su lanzamiento. La compañía afirma además que en los últimos doce meses ha duplicado con creces sus ingresos y que ya trabaja con más de 100 empresas e instituciones de distintos países, y que su tasa de retención, uno de los indicadores que suele usarse para medir si un método de aprendizaje funciona, se ha duplicado desde el lanzamiento.

«Hablar inglés con fluidez puede cambiar por completo las oportunidades profesionales y personales de una persona. Para millones de personas, acceder a una enseñanza de calidad sigue siendo complicado, y ahí es donde la inteligencia artificial puede marcar la diferencia», explica Roy Mor, cofundador y consejero delegado de Loora.

La compañía fue fundada en 2021 por Mor y Yonatan Levin. Su apuesta, y la de sus nuevos inversores, es que el hueco entre quienes necesitan hablar inglés para progresar profesionalmente y quienes pueden pagar un profesor particular seguirá siendo terreno fértil para la inteligencia artificial durante los próximos años.