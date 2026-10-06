Dreame amplía sus ofertas de Prime Day con un robot aspirador a 499 euros y una fregona a 179

Dreame ha ampliado su campaña de Prime Day con nuevas rebajas que estarán disponibles los días 6 y 7 de octubre en Amazon, en su tienda online oficial y en distribuidores seleccionados. La marca ya había lanzado el 29 de septiembre una primera tanda de promociones de acceso anticipado, y esa tanda sigue activa. El resultado es un catálogo de ofertas bastante más amplio que el de la semana pasada, con modelos de limpieza robótica, fregonas eléctricas y aparatos de cuidado personal.

Las dos novedades de hoy, un robot con base y una fregona eléctrica

La primera es el robot aspirador Dreame L40 Ultra AE, un modelo que aspira y friega y que se completa con la base PowerDock, encargada de vaciar el depósito y de limpiar el robot cuando termina. Dreame habla de una succión Vormax de 19.000 Pa, una cifra del fabricante que conviene leer como indicador de gama y no como garantía de resultados.

Más útil para el día a día resulta su sistema antienredos, que combina un cepillo de goma elevable con el cepillo TriCut para cortar el pelo largo, y las estrategias específicas para alfombras y moquetas. Es un robot pensado para casas con mascotas o con mucho tejido en el suelo. Su precio recomendado es de 699 euros y durante Prime Day queda en 499.

La segunda es la fregona eléctrica Dreame H12 Pro FlexReach, que aspira y friega en una sola pasada y trata tanto la suciedad seca como los líquidos derramados. La marca da una succión de 18.000 Pa y destaca un diseño que se reclina hasta 180 grados, útil para llegar bajo camas y sofás. Incluye el raspador TangleCut para evitar que el pelo se enrede en el cepillo y una autonomía de hasta 50 minutos, que según la ficha de la tienda se consigue en modo silencioso. Al terminar, limpia y seca el cepillo con aire caliente a 90 °C en unos cinco minutos. Pasa de 269 euros a 179.

Las ofertas del 29 de septiembre que siguen vigentes

Las promociones de acceso anticipado se mantienen durante Prime Day. La más grande es la del Dreame X60 Ultra Complete, que la marca presenta como su buque insignia de 2026 y que cuesta 1.099 euros en lugar de 1.499. El Dreame L10s Ultra Gen 3 baja a 360 euros desde 499 y el Dreame L50s Pro Ultra se queda en 569 euros frente a los 749 habituales.

La campaña incluye también productos de cuidado personal y de hogar. El moldeador de pelo Dreame Airstyle Pro 2 cuesta 239 euros, el secador de viaje Dreame Pocket Neo 2 se vende por 94 y el ventilador sin aspas Dreame MF10 está a 199.

Cuánto se ahorra en cada modelo

Con los precios recomendados que da la marca, la mayor rebaja en euros es la del X60 Ultra Complete, con 400 euros menos, un 27 % sobre su precio de referencia. Le sigue el L40 Ultra AE con 200 euros, cerca de un 29 %. El L50s Pro Ultra ahorra 180 euros, un 24 %, y el L10s Ultra Gen 3 baja 139 euros, un 28 %. En porcentaje, la mejor oferta es la de la fregona H12 Pro FlexReach, con 90 euros menos y un 33 % de descuento.

Dónde y hasta cuándo comprar

Las ofertas de Prime Day de Dreame estarán activas hasta mañana 7 de octubre en Amazon, en la tienda online oficial de la marca y en establecimientos seleccionados. Dreame mantiene una página con todas las promociones de la campaña, donde se puede comprobar el precio vigente de cada producto.