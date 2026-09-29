Opera es el primer navegador con eSIM de viaje integrada y datos de regalo desde mañana

El navegador Opera ha añadido a su versión para Android la posibilidad de contratar una eSIM de viaje sin salir de la aplicación. Según la compañía, se trata del primer navegador que ofrece este tipo de conectividad integrada, justo cuando cada vez más usuarios buscan alternativas al roaming tradicional. La conexión no se limita a las páginas que se abren dentro del propio navegador. Una vez activada, funciona para todo el teléfono, de modo que aplicaciones como el correo, las redes sociales o el GPS también pueden usarla sin depender de una red wifi.

Una eSIM que se prepara antes de hacer la maleta

La eSIM puede instalarse y configurarse desde casa, con una conexión estable, antes de salir de viaje. El plazo de validez empieza a contar cuando el teléfono se conecta por primera vez a la red del país de destino, así que no hace falta activarla nada más aterrizar.

Si el itinerario incluye varios países, no es necesario instalar una eSIM distinta para cada uno. Basta con añadir datos del siguiente destino a la misma eSIM que ya está activada en el teléfono.

El regalo de datos que incluye a España

Opera ofrece 3 GB de datos gratis durante tres días para probar el servicio sin comprar nada, sin tarjeta de crédito y sin dejar un correo electrónico. Esta prueba gratuita solo está disponible en doce mercados, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Países Bajos, Noruega, Suecia, España y Polonia.

Cuánto cuesta salir de la zona de roaming

Los planes de pago ofrecen 3, 5 o 10 GB de datos, con una validez de 30 días desde su activación en el país de destino. El precio se calcula dentro del propio navegador antes de completar la compra y varía según el destino, la cantidad de datos contratada y la moneda local.

La compañía asegura que sus precios son, de media, un 33% más baratos que los de otros seis grandes proveedores de eSIM de viaje. Esa comparación, eso sí, se basa en un plan de 5 GB en Estados Unidos con precios de agosto de 2026, no en el mercado español.

Requisitos y quién se queda sin poder usarla

Para activar la eSIM hace falta un móvil compatible con esta tecnología, libre de operador y con Android 10 o una versión posterior. La función solo está disponible en Opera para Android, no en Opera Mini ni en Opera GX para móviles.

Los planes incluyen únicamente datos y no sustituyen a la línea telefónica habitual, así que las llamadas y los SMS siguen dependiendo de la SIM o eSIM principal del usuario. Detrás de la infraestructura de compra y activación está Holiday.com, la plataforma con la que Opera gestiona este servicio.

Un empujón más para una tecnología que pocos conocen

Según una encuesta de GSMA Intelligence, la mitad de los usuarios de móvil todavía no sabe qué es una eSIM y solo el 19% de quienes la conocen la ha llegado a usar alguna vez. Entre quienes sí la han probado, el 51% lo hizo durante un viaje al extranjero por ocio o motivos personales en los doce meses anteriores al estudio.

Opera suma así la eSIM a otras herramientas pensadas para viajar que ya tenía en su navegador, como la VPN integrada y el ahorro de datos. Tim Lesnik, responsable de producto de Opera Mobile, resume la idea señalando que un navegador sirve de poco sin conexión a internet y que la compañía ha querido resolver también esa parte.