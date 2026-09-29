El fallo de Face ID que reiniciaba el iPhone 18 Pro ya tiene arreglo con iOS 27.0.1

Apple ha publicado ayer iOS 27.0.1 catorce días después del estreno de iOS 27. Es una actualización de mantenimiento sin funciones nuevas, pensada para corregir tres errores que los usuarios llevaban estas dos semanas comentando. El más llamativo afecta a los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

Un intento fallido de Face ID y el iPhone se reiniciaba

El fallo aparecía cuando Face ID no lograba reconocer al usuario dentro de una aplicación protegida, como Contraseñas, las pestañas privadas de Safari o cualquier app bloqueada con reconocimiento facial. El iPhone 18 Pro o el iPhone 18 Pro Max dejaba de responder al tacto y acababa reiniciándose. No ocurría al desbloquear el teléfono desde la pantalla de bloqueo.

Para reproducirlo bastaba con provocar el fallo a propósito, por ejemplo tapando la cámara, y volver a intentarlo. No afectaba a todos los usuarios, pero se repetía lo suficiente como para que Apple reconociera el problema y anunciara, la semana pasada, que llegaría una corrección. Las notas de la versión lo describen como un reinicio inesperado cuando Face ID no consigue autenticar.

Un reflejo de color en las fotos con zoom 2x

Apple corrige también un segundo error exclusivo de los iPhone 18 Pro y Pro Max. En un número reducido de dispositivos, las fotografías hechas con zoom 2x y apertura f/1.48 podían mostrar un artefacto de color bajo determinadas condiciones de iluminación. No es un fallo general de las cámaras. Apple lo limita a unidades concretas y a una combinación muy específica de zoom, apertura y luz, y lo resuelve con software.

La pantalla táctil que se quedaba muda

El tercer arreglo no es exclusivo de los modelos nuevos. Abrir a la vez el Centro de notificaciones y el Centro de control podía dejar la pantalla táctil sin respuesta, y iOS 27.0.1 lo soluciona en los iPhone compatibles con iOS 27. Es un fallo menos vistoso que el de Face ID, pero de alcance más amplio, porque esos dos paneles se usan constantemente a lo largo del día.

El Apple Watch y el iPad también reciben su parche

watchOS 27.0.1 se publicó el 23 de septiembre para el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4. Corrige un problema que podía provocar reinicios inesperados del reloj, un comportamiento que algunos usuarios habían descrito como repetido varias veces al día. Apple ha lanzado además iPadOS 27.0.1 con correcciones generales.

Cómo actualizar tu iPhone a iOS 27.0.1

Para instalar iOS 27.0.1 basta con abrir Ajustes > General > Actualización de software y esperar a que el iPhone busque la versión disponible. Cuando aparezca, se pulsa Descargar e instalar y se introduce el código de desbloqueo si el teléfono lo pide. Conviene hacerlo conectado a una red wifi y con el móvil enchufado o con batería suficiente, porque el proceso incluye un reinicio y no debe interrumpirse. Quien tenga activadas las actualizaciones automáticas en ese mismo menú recibirá la versión sin hacer nada, aunque Apple suele escalonar el despliegue .

Una actualización corta para un fallo que no lo era

Para los propietarios de un iPhone 18 Pro o un iPhone 18 Pro Max, iOS 27.0.1 elimina el riesgo de que un simple fallo de Face ID acabe en congelación y reinicio. Para el resto de iPhone compatibles, el cambio es el arreglo del bloqueo táctil entre el Centro de notificaciones y el Centro de control.

De esta forma , Apple cierra los primeros problemas visibles de iOS 27. Los usuarios que sigan en iOS 26 deberían echar un ojo en iOS 26.7.1, porque es la que incluye una corrección de seguridad.