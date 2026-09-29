Bono cuenta cómo Penélope Cruz le ayudó a llegar hasta Rosalía antes de dedicarle una canción: «Necesitaba valor»

Rosalía se ha convertido en la protagonista involuntaria del nuevo disco de U2. Y es que la banda ha decidido homenajear a la cantante catalana en Carnaval de Luz, el decimosexto álbum de su carrera que saldrá a la venta el próximo 13 de noviembre. En concreto, ha sido una de sus canciones, titulada The Mirror Maker (Rosalía), la que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre si el nombre hacía realmente referencia a la artista catalana. Una incógnita que Bono, el vocalista del grupo, ha confirmado en una reciente entrevista en la que además ha revelado cómo surgió el tema y los detalles que se esconden detrás de este inesperado tributo.

«Normalmente escribimos canciones sobre gente muerta o en prisión, héroes fallecidos, o intentando sacarles de la cárcel. Pero lo de Rosalía es simplemente celebrar a alguien por ser una artista extraordinaria», comenzaba a explicar en la revista musical Rolling Stone.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de U2 (@u2)

Bono destacaba que, en un principio, cuando escribieron el tema, no se sentían cómodos publicándolo sin el permiso de la propia Rosalía, y que fue entonces cuando pidió consejo a Penélope Cruz. La actriz no dudó en animarle a hablar con la intérprete y en sacar la canción hacia delante. Una directriz que el cantante siguió al pie de la letra y que, finalmente, le hizo ponerse en contacto con Rosalía. Cuando esto sucedió, Bono ha contado que la mencionada «no pudo parar de reír» y que, desde entonces, no han dejado de mandarse mensajes. Según sus propias palabras, han hablado sobre su admiración mutua por el poeta Federico García Lorca, pero todavía no se han visto en persona. «Ahora mismo no podría conocerla. Estoy reuniendo valor para enviarle la mezcla final de la canción», ha comentado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

En cuanto al motivo por el que decidieron escribir una canción sobre Rosalía, Bono ha desvelado que su obsesión por ella surgió a raíz de Lux, su último álbum. Y es que ha asegurado que la catalana se les adelantó tratando temas que ellos ya querían explorar en sus próximos proyectos. «Ha llegado al mismo punto justo antes que nosotros, lo cual es molesto, pero a la vez muy inspirador», decía.

La canción en la que hablan de Rosalía se traduce al español como El fabricante de espejos y en esta última entrevista, Bono ha explicado que hablan sobre lidiar con el narcisismo y la facilidad de perderse en el espejo, mientras hay artistas que van más allá y quieren atravesarlo, como es el caso de Rosalía. «Es esta idea de que somos cuerpo, alma y espíritu. Es una idea algo anticuada y pintoresca, y ella la abarca con gran valentía y humor autocrítico. No se trata solo de física, también de metafísica», expresaba. Además, añadía que el tema comenzaba con un riff acústico de guitarra y con Bono imitando la voz de soprona de la intérprete de La perla.