El restaurante elegido por Los Javis para celebrar el éxito de ‘La bola negra’: está en Burgos y tiene menús desde 55 euros

El éxito de La bola negra ha llevado a Javier Calvo y Javier Ambrossi de nuevo a Burgos. Después de presentar su primera película y cosechar protagonismo en festivales como Cannes y San Sebastián, Los Javis han hecho una parada gastronómica en uno de los restaurantes más conocidos de la provincia: El Alfoz de Burgos, situado en Villagonzalo Pedernales, a apenas cinco minutos de la capital burgalesa.

La elección no resulta casual. Castilla y León es uno de los escenarios de La bola negra, que utiliza el entorno de Castil de Carrias, un pueblo deshabitado de la provincia, para recrear la vivienda de uno de los personajes de la película, interpretado por Guitarricadelafuente. Ahora, los directores han regresado a la zona y han aprovechado la visita para sentarse a la mesa de este conocido asador castellano. El propio restaurante compartió en sus redes sociales una fotografía junto a los cineastas con un mensaje en tono festivo: Una visita de Oscar, en alusión a la candidatura de la película a los premios de Hollywood.

Una cocina que reivindica Castilla

El Alfoz de Burgos basa su propuesta en la cocina tradicional castellana, con especial protagonismo de los productos autóctonos y las elaboraciones de siempre. Su filosofía combina recetas tradicionales con técnicas y un refinamiento propios de la cocina actual, buscando poner en valor la cultura gastronómica de Burgos y de Castilla. El gran protagonista de la casa es el asador, donde las carnes castellanas ocupan un lugar destacado. La brasa y el horno de leña son fundamentales en una carta que recupera sabores reconocibles y productos de la zona.

Entre las propuestas más representativas aparecen la morcilla y el chorizo a la brasa, dos clásicos de la despensa burgalesa que pueden funcionar como punto de partida para una comida centrada en los sabores de la tierra. También tienen protagonismo las chacinas, los pimientos asados y, especialmente, las carnes preparadas a la brasa.

Uno de los platos imprescindibles para quienes quieran acercarse a la esencia del restaurante es el lechazo asado en horno de leña. Se trata de uno de los grandes emblemas de la cocina castellana y forma parte de uno de los menús pensados para compartir. La propuesta incluye además morcilla del colmado a la brasa, chorizo a la brasa, ensalada verde y postre casero.

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Menús para descubrir el restaurante

La oferta del Alfoz no se limita a la carta. El restaurante cuenta con diferentes menús, propuestas de temporada, opciones para grupos y alternativas infantiles. Entre sus propuestas se encuentra el menú de parrilla, que reúne chacinas del Alfoz, pimientos asados, chuletón a la brasa y postre casero. También destaca el menú de lechazo, planteado para dos personas, con un cuarto de lechazo asado en horno de leña junto a varios entrantes y postre.

Los precios permiten acercarse a la propuesta con diferentes opciones, con menús desde 55 euros, mientras que algunas de las propuestas más completas alcanzan los 110 euros para dos personas. La bodega completa la experiencia con una selección de vinos en la que tienen especial presencia las referencias de Ribera del Duero, una denominación estrechamente vinculada al territorio y a la gastronomía castellana.

La fama del restaurante también ha traspasado el ámbito estrictamente gastronómico. Por sus mesas han pasado otros rostros conocidos, entre ellos Tamara Falcó, Javier Bardem y Vicente del Bosque, mientras que diferentes críticos gastronómicos han señalado al establecimiento como un referente de la cocina tradicional castellana a la brasa.