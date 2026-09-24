Penélope Cruz recuerda el momento que cambió su vida con 14 años: «En ese instante tomé la decisión de convertirme en actriz»

La actriz Penélope Cruz se ha convertido en una de las más conocidas de nuestro cine pero también del panorama internacional. La película La bola negra dirigida por los Javis y en la que la actriz participa ha sido elegida para representar a España en los Premios Oscar. Como está en plena promoción de esta cinta, Penélope ha estado en el Festival Internacional de Cine de Toronto donde se le ha concedido el TIFF Special Tribute Award por su trayectoria y en la entrevista que ha concedido a The Hollywood Reporter ha hablado del momento concreto de su vida en el que se dio cuenta de que quería ser actriz y de que quería trabajar con el director Pedro Almodóvar. Ese momento tuvo lugar después de ver en el cine una de las películas del director manchego: «Cuando tenía 14 años se estrenó ¡Átame! Me enteré, fui al cine y mentí sobre mi edad diciendo que tenía 18 años».

¿Por qué mintió Penélope Cruz sobre su edad? La razón fue que era una película para adultos y no la hubieran dejado entrar en el cine. «Era una película de Almodóvar, así que tenía que verla, y además aparentaba más edad», ha explicado la actriz. No solo tenía claro que quería ver esa película sino que la razón era porque se trataba de una película del director de cine. La vida de la actriz ha dado mil vueltas, pero no ha olvidado este momento que cambiaría su vida y su carrera cinematográfica. Tras recibir este premio por su trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Toronto, la actriz ha aprovechado para recordar sus más de tres décadas de carrera y agradecer su apoyo a todos los que han confiado en ella durante todo este tiempo.

«Un premio como el de hoy siempre es una oportunidad de agradecer a todas las personas que han estado ahí desde el principio, que han confiado en mí, dándome personajes interesantes, que no se parecían unos a otros, que no se parecían a mí», ha comentado la actriz al recibir este galardón. La actriz ha acudido al festival para recoger el premio y también para promocionar las películas La bola negra y Búnker.

El momento que cambió su vida

La actriz Penélope Cruz no se ha olvidado de este episodio de su vida en el que se atrevió a ir al cine y mentir sobre su edad. Según ha comentado en la entrevista: «Entré a verla, recuerdo perfectamente el cine, que estaba detrás de la calle de la Montera, y, al salir, di un paseo a solas. En ese preciso instante tomé la decisión de intentar convertirme en actriz». Un momento que cambio para siempre su vida y gracias al que decidió convertirse en actriz.

Hay que recordar que Penélope Cruz protagonizó con solo 14 años el videoclip de la canción La fuerza del destino del grupo musical Mecano. A los 16 años apareció en la serie Los mundos de Yupi y luego fue la presentadora del programa musical juvenil La quinta marcha en Telecinco.

Con solo 18 años sorprendió a todos los espectadores con su papeles en las películas Jamón, Jamón del director Bigas Luna y Belle Époque de Fernando Trueba. Por lo que la actriz se enfrentó muy joven a los focos y tenía muy claro qué es lo que quería hacer. La primera aparición de la actriz en una película de Almodóvar fue en Carne trémula.

La actriz en el Festival Internacional de Cine de Toronto

Además de contar esta experiencia la actriz ha explicado en el Festival Internacional de Cine de Toronto que descansar de vez en cuando es una lección que me ha costado mucho aprender. La actriz ha confesado que el consejo que le daría a su ‘yo’ de hace 25 años sería el siguiente: «Que no se olvidara de descansar de vez en cuando, aunque es una lección que me ha costado mucho aprender: me sé la teoría pero la práctica, un desastre». La actriz ha confesado que durante años le ha costado mantener el equilibrio entre el trabajo y que si le sigue resultando complicado.

Cabe destacar que Penélope ha regresado este año al festival para promocionar la película La bola negra que ha sido dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi. En esta cinta la actriz interpreta el personaje de una cantante que actúa delante de las tropas en una escena musical encima de un tanque.

En el thriller psicológico Búnker que ha sido dirigido por Florian Zeller interpreta a Sofía, la esposa de Miguel, papel interpretado por Javier Bardem, un premiado arquitecto español asentado en Londres. Aunque se ha estrenado en los festivales de Venecia y Toronto, no ha llegado a las salas de cine de nuestro país.