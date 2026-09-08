La importante reflexión de Penélope Cruz (52 años), sobre el respeto: «No hay otra manera de ver la vida»

La actriz española Penélope Cruz cumplió el pasado mes de abril 52 años y se ha convertido en una de las mejores de nuestro país. La actriz, que obtuvo un Oscar a Mejor actriz de reparto en 2009 por su interpretación del papel de María Elena en la película, Vicky Cristina Barcelona dirigida por Woody Allen ha protagonizado ya la friolera de más de 70 películas durante su carrera cinematográfica. Además, siempre ha estado comprometida con diversas causas sociales que están vinculadas a la infancia, la salud, los derechos de las mujeres o el bienestar animal. Según explicó en una entrevista en Vanity Fair, a raíz de la ley Trans, su forma de ver a los demás: «No hay otra manera de ver la vida que no sea ver a la persona que tengo enfrente y respetar al cien por cien lo que esa persona siente sobre sí misma».

La actriz explicó en la entrevista que así había sido educada por su familia. «Para mí eso es incuestionable. Tenemos suerte de que a mí y toda mi familia nos educaran así, porque si te meten otra cosa en la cabeza cuando eres un niño, no sé qué puede pasar», explicó tras haber rodado la película italiana L’Immensità de Emanuele Criales, que coprotagonizó con la joven actriz Luana Giuliani, la cual interpreta a su hijo, un personaje trans. Un papel en el que se metió en la piel de una madre que sufría por los problemas de sus tres hijos.

Los primeros pasos en el mundo del cine de Penélope Cruz

La actriz Penélope Cruz nació en la localidad madrileña de Alcobendas el 28 de abril de 1974 y estudio ballet clásico durante 9 años. Sus primeras apariciones fueron en el videoclip de la canción La fuerza del destino del grupo musical Mecano en 1988 en el disco cuando tan solo tenía 14 años y en el programa musical juvenil La quinta marcha en Tele 5.

Su debut como actriz fue en la película El laberinto griego dirigida por Rafael Alcázar, la cual se estrenó en 1993. Su gran oportunidad le llegó con la cinta Jamón, Jamón del director Bigas Luna que se estrenó en 1992 y en la que compartiría cartel con el que es ahora su marido, el actor Javier Bardem, Jordi Mollá, Stefania Sandrelli, Anna Galiena y Juan Diego.

Ese mismo año se estrenó la película Belle Époque dirigida por Fernando Trueba junto con actores tan conocidos como Jorge Sanz, Maribel Verdú, Ariadna Gil, Agustín González, Chus Lampreave o Fernando Fernán Gómez.

A partir de esta producción española la actriz no dejó de trabajar y participó en la década de los noventa en películas españolas como Por amor, solo por amor, La rebelde, Todo es mentira, Entre rojas, Alegre ma non troppo, Hablando con los ángeles, El efecto mariposa, La Celestina de Gerardo Vera y la comedia romántica El amor perjudica seriamente la salud de Manuel Gómez Pereira.

Al final de esa década la actriz sorprendió a todos con sus brillantes interpretaciones en tres películas: Carne Trémula de Pedro Almodóvar en 1997, Abre los ojos de Alejandro Amenábar, que fue un gran éxito de taquilla en 1997, y en 1998 en La niña de tus ojos de Fernando Trueba. La actriz, tras estas últimas apariciones en películas de éxito, se convirtió en una gran estrella del cine en nuestro país.

Una carrera cinematográfica imparable

En la primera década de los 2000 la actriz realizó un salto hacia el cine internacional protagonizando películas como Woman on Top, Todos los caballos bellos, Blow, La mandolina del capitán Corelli, Gothika. Fanfan la Tulipe, Baton Rouge, Juego de patriotas, Christmas o Chromophobia. Entre sus grandes éxitos destacan sus papeles en la italiana No te muevas por la que obtuvo el Premio David di Donatello a la mejor actriz o en Nine, el musical de Rob Marshall gracias al que obtuvo su tercera nominación al Óscar entre otras.

En 2006 se estrenó uno de los grandes éxitos de su carrera: la película Volver de Pedro Almodóvar por la que fue nominada al Óscar como mejor actriz por su papel de Raimunda. En 2009 volvería a trabajar con el director manchego en la película Los abrazos rotos.

En 2009 la actriz logró uno de los grandes éxitos de su carrera con su interpretación de María Elena en la película Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. Penélope Cruz obtuvo por este papel el Oscar a la mejor actriz de reparto.

En 2021 volvió a protagonizar otra película de Almodóvar, Madres paralelas, gracias al que obtuvo la Copa Volpi a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia y obtuvo su cuarta nominación al Óscar. A lo largo de su carrera, además del Oscar por la cinta Vicky Cristina Barcelona, la actriz ha obtenido numerosos galardones, entre los que destacan un Premio Óscar, un Premio BAFTA, tres Premios Goya y el David di Donatello.