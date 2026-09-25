El nuevo Copilot de Microsoft se divide en tres piezas y una de ellas aprende a trabajar sin que estés delante
Microsoft reorganiza su Copilot en tres piezas que van del chat a la programación sin código y las tareas automáticas
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Microsoft ha presentado hoy una reorganización completa de Copilot, su asistente de inteligencia artificial para el trabajo. El anuncio lo firma Jared Spataro, director de marketing de IA en el puesto de trabajo de la compañía, y plantea un cambio de fondo, no solo estético. Hasta ahora Copilot se entendía sobre todo como un chat. A partir de ahora se organiza en tres piezas con nombre propio, Copilot Home, Copilot Code y Copilot Autopilot, cada una pensada para un tipo distinto de tarea dentro de Microsoft 365.
Un mismo sitio para preguntar y para delegar
Copilot Home actúa como la puerta de entrada única al asistente, fusionando lo que antes eran Chat y Cowork en un mismo espacio. Desde ahí se puede consultar la actividad reciente y recibir sugerencias sobre qué tareas puede asumir la IA, según explica Microsoft.
El propio chat mantiene su papel de siempre, responder preguntas rápidas, buscar información o redactar un primer borrador. Cowork está pensado para encargos más largos, esos que el usuario prefiere delegar por completo y que Copilot ejecuta de principio a fin hasta entregar un resultado terminado. Home también da acceso a documentos de Word, Excel y PowerPoint editables en tiempo real y compartidos con el resto del equipo.
Crear una app describiendo lo que necesitas, sin escribir código
La pieza más ambiciosa para quien no se dedica a programar es Copilot Code. La idea es que cualquier empleado pueda describir en lenguaje natural una aplicación, un sistema de seguimiento, un panel de control, una automatización o un flujo de trabajo, y que Copilot lo construya por su cuenta.
Microsoft asegura que Code se apoya en la misma tecnología que ya usa GitHub Copilot y que cada aplicación se ejecuta en un entorno aislado, pensado para no comprometer el resto del sistema. La función empezará a desplegarse a finales de septiembre entre los usuarios del programa Frontier, el grupo de acceso anticipado de Microsoft, y llegará en versión preliminar a los suscriptores de Microsoft 365 Premium y Pro más adelante este año.
Un agente con nombre propio que trabaja mientras no estás delante
La función que más se aleja de lo que se entendía hasta ahora por un asistente de IA es Copilot Autopilot. Aquí el usuario no escribe una instrucción puntual, sino que crea directamente un agente al que asigna un nombre, un rol y un objetivo, y ese agente empieza a trabajar de forma autónoma.
Según Microsoft, Autopilot puede supervisar canales de comunicación, seguir el hilo de varias conversaciones a la vez, ejecutar tareas que se repiten con periodicidad y seguir avanzando en segundo plano aunque el usuario esté desconectado. La compañía pone como ejemplo un agente capaz de poner en marcha y gestionar por su cuenta todo un proceso de evaluación de proveedores.
Estos agentes se integran en herramientas que ya se usan a diario, como Teams, Outlook, los canales de chat o los propios documentos, simplemente mencionándolos con una arroba. El acceso a su versión preliminar privada se ampliará también a finales de mes.
Cómo se paga y qué más llega antes de fin de año
El uso cotidiano de Copilot en Chat y en Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams sigue cubierto por la suscripción habitual, la que Microsoft llama USL. Las tareas más complejas, las que ejecutan Cowork, Code o Autopilot, se facturan aparte mediante un sistema de pago por uso que la compañía denomina UBB, con una función llamada Auto que elige automáticamente el modelo de IA según precisión, velocidad y coste.
Junto a las tres piezas centrales, Microsoft ha anunciado varias novedades adicionales. Microsoft IQ se plantea como la plataforma de inteligencia unificada para la IA empresarial, mientras que Work IQ permitirá a Copilot apoyarse en los datos y flujos de trabajo de Dynamics 365 y Power Platform desde el próximo mes. Un panel llamado Today, pensado como centro de control proactivo dentro de Home, llegará en versión privada en octubre, y el registro de plugins que reúne los complementos en un catálogo único estará disponible de forma general a finales de mes.
Para las empresas que necesiten controlar el gasto, Microsoft ha presentado además FinOps para IA, una práctica pensada para gestionar y optimizar el consumo, y ha ampliado Agent 365 para cubrir también los costes de Autopilot, Code y Copilot Managed Runtime, esta última ya disponible en versión preview pública. Quien quiera profundizar en todas estas novedades tendrá una cita marcada en el calendario, Microsoft Ignite 2026, que se celebrará del 17 al 20 de noviembre en San Francisco y también en formato online.