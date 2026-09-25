Así es el Lefant M5 Pro con lavado en tiempo real y tecnología sin parachoques, ahora por 299 €

Mantener los suelos impecables sin esfuerzo es el gran objetivo de los hogares modernos, una meta que la marca Lefant ha democratizado gracias a su modelo de producción. Con más de 20 años de experiencia en fabricación propia, la compañía controla toda su cadena de suministro sin subcontratar a terceros, lo que le permite eliminar los márgenes de los intermediarios y ofrecer un rendimiento de gama prémium a un precio mucho más accesible.

Su último gran lanzamiento, el Lefant M5 Pro, es el mejor ejemplo de esta filosofía: un robot aspirador y friegasuelos diseñado para solucionar los problemas reales de las familias y los dueños de mascotas.

Fregado con agua limpia en tiempo real y alta presión

Uno de los mayores inconvenientes de los robots tradicionales es que terminan arrastrando una mopa sucia por toda la casa. El Lefant M5 Pro soluciona este problema mediante un sistema de autolimpieza en tiempo real.

Su rodillo está equipado con 16 boquillas de pulverización de agua limpia y un rascador de presión constante que enjuagan y escurren la mopa mientras el robot está trabajando. El agua residual se succiona y descarga al instante, evitando que la suciedad secundaria manche el suelo.

Para acabar con las manchas resecas y difíciles, el dispositivo aplica una fuerza de presión hacia el suelo 18 veces mayor de lo habitual, combinada con una altísima velocidad de rotación del rodillo de 280 RPM.

Navegación inteligente y adaptación a alfombras

La transición entre suelos duros y alfombras suele ser un punto crítico. El Lefant M5 Pro identifica automáticamente las áreas con alfombras y eleva su rodillo de fregado 8 milímetros para evitar mojarlas, al mismo tiempo que cambia la potencia de succión al modo Max para garantizar una limpieza profunda del tejido.

A nivel de navegación, el dispositivo es capaz de guardar hasta 3 mapas independientes, lo que lo convierte en una opción ideal para chalets o viviendas de varias plantas. Además, incorpora la tecnología patentada Freemove de detección en todo el cuerpo. Al integrar un chasis sin parachoques mecánicos móviles, el robot evita que el polvo se acumule en las rendijas y reduce drásticamente las posibilidades de quedarse atascado entre los muebles o averiarse, garantizando un rendimiento estable a largo plazo.

Estación base todo en uno

El mantenimiento del dispositivo es completamente autónomo gracias a su estación base. Una vez que el robot termina su tarea, la estación rellena automáticamente el tanque de agua, drena el agua sucia y vacía el polvo en una bolsa de 3,2 litros. Además, limpia el rodillo de la mopa con agua caliente a 75 °C para disolver la suciedad incrustada y activa un sistema de secado al aire que previene los malos olores y prolonga la vida útil de los materiales.

En cuanto a conectividad, el Lefant M5 Pro soporta redes Wi-Fi de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz), eliminando los fallos de emparejamiento y las desconexiones. Como gran novedad, es compatible con Apple Watch, lo que permite a los usuarios controlar la limpieza de su hogar cómodamente desde su reloj inteligente en cualquier momento y lugar.

Lefant M5 Max: el salto definitivo en potencia

Para aquellos usuarios que se enfrentan a retos de limpieza aún más exigentes, la marca ha lanzado simultáneamente el Lefant M5 Max. Este modelo comparte la inmensa mayoría de las innovaciones tecnológicas del M5 Pro, pero da un salto cualitativo en dos aspectos fundamentales: incrementa su potencia máxima de succión hasta los 25.000 Pa (frente a los 23.000 Pa del modelo Pro) y eleva la temperatura del agua en el ciclo de lavado de la mopa hasta los 80 °C, garantizando una desinfección y desincrustación térmica aún mayor.

Promoción especial por tiempo limitado

Con motivo de su lanzamiento, ambos modelos cuentan con unos descuentos espectaculares por tiempo limitado (campaña válida del 21 de septiembre al 4 de octubre):

Lefant M5 Pro: Su precio original es de 1.299,99 €, pero se encuentra rebajado a 399,98 €. Aplicando el código exclusivo V3XKDTXO en el carrito de compra, el precio final se desploma hasta los 299,99 € (un 76,92 % de descuento).

Su precio original es de 1.299,99 €, pero se encuentra rebajado a 399,98 €. Aplicando el código exclusivo en el carrito de compra, el precio final se desploma hasta los (un 76,92 % de descuento). Lefant M5 Max: Con un precio de salida de 1.599,99 €, actualmente está rebajado a 449,98 €. Si se utiliza el código C9SAEAGV, el importe final se queda en 400,48 € (un 74,97 % de descuento).

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