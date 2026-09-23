Claude Opus 5.5 es la jugada de Anthropic para dar más potencia de inteligencia artificial por menos dinero

Anthropic ha presentado Claude Opus 5.5, el primer modelo de una nueva familia que sustituye a Opus 5 en la gama alta del catálogo de la compañía. El fabricante lo plantea como una alternativa capaz de igualar a sus modelos más potentes en tareas complejas, pero con un coste menor y respuestas más rápidas. El anuncio se produjo ayer y el modelo ya está disponible para desarrolladores y empresas a través de la API de Anthropic y de las principales plataformas en la nube.

Programar y razonar al nivel de su modelo insignia

Opus 5.5 está pensado para tareas de programación agéntica, la capacidad de un modelo de inteligencia artificial para encargarse de proyectos de código completos con poca supervisión humana, además de manejo de ordenador y trabajo de conocimiento como análisis de documentos o investigación.

Según Anthropic, el modelo rinde al nivel de Claude Fable 5.1, hasta ahora su sistema más avanzado, en la mayoría de tareas. La compañía asegura también que genera las respuestas un 30% más rápido que Opus 5, lo que en el uso diario se traduce en menos tiempo de espera cuando el modelo ejecuta tareas largas.

Como ejemplo, Anthropic afirma que el modelo completó una migración de código de 680.000 líneas en menos de un día, un trabajo que a un equipo de ingenieros le habría llevado semanas. La compañía cita también un caso en el que logró 39 de 40 éxitos optimizando los tiempos de carga de una aplicación web, y otro en el que detectó un error de indexación en evaluaciones de investigación cuantitativa que modelos anteriores habían pasado por alto.

Esto es lo que cuesta usarlo, token a token

El precio de Opus 5.5 se fija por tokens, las unidades mínimas de texto que procesa el modelo, el sistema habitual para facturar el acceso a través de la API, la vía que usan desarrolladores y empresas para integrar Claude en sus propias aplicaciones. No es, por tanto, el precio que paga un usuario particular por una suscripción, sino el coste que asumen las compañías que construyen productos sobre el modelo.

Cada millón de tokens de entrada cuesta 4 dólares, un 20% menos que Opus 5. La salida, el texto que genera el modelo, se factura a 20 dólares por millón de tokens, también un 20% menos.

Anthropic ha reducido además el precio de la caché, una función que permite reutilizar información ya procesada para ahorrar coste en consultas repetidas. La lectura de caché baja a 0,20 dólares por millón de tokens, un 60% menos que antes, mientras que la escritura se mantiene en 5 dólares.

Disponible ya, con más modelos de la familia 5.5 en camino

Opus 5.5 ya está disponible en todas las plataformas donde Anthropic distribuye sus modelos, incluidas AWS, Google Cloud y Microsoft Azure. La compañía ha anunciado también que las versiones Sonnet 5.5 y Haiku 5.5, pensadas para tareas más ligeras y con un coste todavía menor, llegarán en las próximas semanas.

Anthropic sostiene además que Opus 5.5 es el modelo que mejor puntúa hasta ahora en su propia auditoría de comportamiento automatizada, una herramienta interna con la que evalúa si un sistema se ajusta a sus criterios de seguridad y alineamiento. La firma asegura también haber reforzado la resistencia del modelo frente a la inyección de instrucciones ocultas, un tipo de ataque que intenta manipular a la inteligencia artificial a través de textos o páginas web con órdenes camufladas.