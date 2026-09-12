El CEO de Anthropic pide «bajar el ritmo» de desarrollo de la IA y avisa que se puede «perder el control»

Bajar el ritmo de desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA). Ese es el mensaje que ha lanzado el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, que ha lanzado la voz de alarma y ha abogado por «bajar el ritmo» de desarrollo de la IA. Amodei ha advertido de que se corre el riesgo de «perder el control» de esta tecnología y provocar «ataques informáticos», «bioterrorismo» o «graves problemas económicos graves».

«Debemos bajar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA. Los avances seguirían siendo rápidos y aprovecharíamos sabiamente el tiempo que ganaríamos», ha afirmado Amodei en un texto publicado este sábado en su blog.

El consejero delegado de la empresa responsable de Claude cita en concreto dos motivos para su petición. El primero es la «automejora recursiva» de la IA, es decir, su capacidad para desarrollarse a sí misma que ha propiciado «avances drásticos» durante el verano, y que si no se controla «podría superar nuestra capacidad de comprender y controlar estos sistemas».

El segundo es el denominado «incidente de Hugging Face de OpenAI», en el que un grupo de IA realizaron ataques informáticos en equipo sin que hubiera una petición inicial al respecto «sacrificándose por el bien del grupo» y que «podría haber causado un daño catastrófico», según Amodei. Además, alerta de que han ocurrido incidentes similares en otras empresas, incluida Anthropic.

Además de estos ataques informáticos, «bioterrorismo» o «graves problemas económicos graves» podrían producirse si hay un desarrollo «imprudente» de la IA. Por ello propone medidas de seguridad y normativa sin dejar de tener «éxito comercial». «Hay que dar prioridad a la cautela sobre la velocidad y a la prudencia sobre el beneficio», ha remachado.

En concreto plantea medidas tales como una «evaluación incorporada» por parte de actores independientes, «coordinación democrática» con las instituciones públicas y «coordinación global» que aúne los esfuerzos de los países democráticos y los autoritarios a nivel mundial.

«Las medidas que propongo para empujar hacia adelante la frontera a un ritmo seguro no serán fáciles, pero creo que le debemos a la humanidad intentarlo», ha recalcado.

Amodei ha sido acusado de alarmismo por sus anteriores advertencias sobre el desarrollo de la IA y sus riesgos.