Marruecos aparece como plan B para albergar el Rally Dakar 2027

La celebración del Rally Dakar 2027 en Arabia Saudí sigue en duda. La icónica competición de motor que abre el año quizá no se dispute en el sitio previamente concertado debido al conflicto de Oriente Medio. Con Carlos Sainz pendiente de subirse a las cuatro ruedas por vigésima vez en su vida, parece ser que existe un plan B.

«Ojalá podamos ir, se me van agotando las opciones», decía el piloto madrileño en los últimos días. Desde 2020, el Rally Dakar se ha realizado en tierras árabes, terreno perfecto para ver el mayor espectáculo de motor sobre el desierto. La situación a nivel global y los recientes conflictos no ayudan a pensar que finalmente se celebre ahí.

La empresa organizadora de la carrera ha reunido a los principales equipos en Marruecos para darles un plan B por si el A no llegase a buen puerto en la competición que se celebra del 1 al 15 de enero. Con el Rally de Marruecos celebrándose esta misma semana, el país africano se alzaría como una opción alternativa para realizar la carrera. La opción de realizarlo en Arabia Saudí pasa por modificar el recorrido para no acercarse a la frontera del país con Yemen, territorio con el que se encuentra en una situación bélica.

Marruecos podría albergar el Dakar 2027

La segunda opción, que cada vez cobra más fuerza, es la de llevarlo a Marruecos, terreno ya contrastado en el motor, para realizarlo con una mayor calma y sin preocupaciones por contextos beligerantes, según Marca. Esto tendría como consecuencia mover el inicio del día 1, como estaba anteriormente previsto, al día 8.

Con Carlos Sainz en busca de su quinto título tras haber levantado cuatro previamente (2010, 2018, 2020 y 2024), el Dakar parece que terminará por realizarse de un modo u otro. Ahora, como piloto de Ford, el legendario deportista madrileño competiría por 20.ª vez en la prueba más dura del motor.