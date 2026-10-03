Un jugador del Espanyol desvela que el Barça le quiso fichar: «Estoy contento de que no saliera adelante»

El Barcelona tuvo mucho trabajo el pasado verano en fichajes. Deco trajo los refuerzos que quería Hansi Flick para esta temporada, pero se le escapó un jugador que curiosamente ha acabado en su eterno rival en Cataluña, el Espanyol. Su nombre es Gabriel Moscardo, perla del fútbol brasileño, que rechazó la oferta culé para marcharse al PSG. Una decisión de la que asegura que no se arrepiente y de la que está muy contenta mientras disfruta de su primer año en España jugando en Cornellá.

Con tan solo 17 años ya despuntaba en el Corinthians, lo que atrajo la mirada de Europa. Eso despertó el interés de equipos como Chelsea, PSG y Barcelona, aunque el dilema de Moscardo estaba en los dos últimos. Cuando Deco apareció para tratar de convencerle en verano de 2023, la operación no se terminó concretando y el club francés terminó fichándolo por 20 millones de euros en enero de 2024. Hasta ahora no se sabían los motivos del giro de guion, pero ahora Gabriel ha desvelado cómo fue el hecho de tener al Barcelona detrás.

«Cuando estaba en la sub-20 brasileña, jugamos en Suiza y mi padre se reunió con Deco. Ahí, el Corinthians fijó mi precio». El director deportivo fue hasta Brasil para verle jugar, pero ese fue el obstáculo que hizo que el Barcelona no tuviera oportunidad de ofrecer más dinero que el PSG: «Después de jugar con el primer equipo, las cosas cambiaron. Corinthians se puso muy duro para negociar y las cosas no avanzaron».

Sin embargo, Gabriel está contento de su decisión: «Estoy muy feliz de que no pasara porque pude jugar más en Corinthians. Pude jugar profesionalmente en mi casa y luego fichar por el PSG. Cuando apareció esa opción, no me lo pensé dos veces y firmé rápidamente», confesó en Sport. Ahora con 21 años y después de varias cesiones por Europa, Moscardo tiene morbo de jugar el derbi: «Tengo ganas de ganarle al Barcelona con el Espanyol. Sé que es muy importante para los aficionados y el club. El 3 de enero iremos con todo», confesó.

«Quiero ganar, pero no para decirle a Deco que se equivocó por no ficharme, sino por el Espanyol», añadió. Uno de los tantos fichajes que el Barcelona no pudo firmar y que en los próximos meses será su rival en el derbi catalán. Moscardo quiere aprovechar su cesión para mandar un mensaje a Luis Enrique para que cuente con él para traerle de vuelta a París la próxima temporada.