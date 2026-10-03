España espera a Infantino con la final de 2030 sobre la mesa

Rafael Louzán espera poder reunirse con Gianni Infantino este otoño para abordar el Mundial de 2030 y defender que la final se dispute en España. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol quiere mantener una conversación extensa con el máximo responsable de la FIFA para conocer de primera mano sus planteamientos y avanzar en los preparativos del torneo. La Federación espera que este encuentro se concrete.

La final será el gran asunto sobre la mesa. Por no decir el único. España quiere albergar el encuentro más importante del Mundial y Louzán transmite confianza en los argumentos de la candidatura. El peso del fútbol español, sus estadios y la experiencia en la organización de grandes acontecimientos son las principales bazas que defiende el dirigente federativo. Su mensaje es claro: «España es garantía de éxito».

El objetivo es avanzar mediante el diálogo con la FIFA. Una reunión presencial permitiría a Louzán explicar la posición española y conocer qué pasos quedan por dar antes de que se resuelva el reparto de los partidos decisivos. La voluntad del presidente de la RFEF es que España tenga un papel protagonista y pueda cerrar el torneo con la final en su territorio.

El Santiago Bernabéu -que parte con ventaja- y el Camp Nou representan las opciones españolas para ese partido, frente a la candidatura marroquí del Gran Estadio Hassan II. La aspiración de Louzán es conseguir que la elección favorezca a España, aunque la decisión corresponde a la FIFA. La confianza que transmite el presidente federativo expresa su posición en esa negociación.

La conversación que busca Louzán también debe servir para abordar la organización. La coordinación entre la FIFA, la Federación y el Gobierno español, aunque este último no termina de jugar a favor del deseo de la RFEF, será fundamental para avanzar en las infraestructuras y en las necesidades de las sedes. El dirigente quiere el encuentro para dar impulso a ese trabajo y aclarar las prioridades de los próximos meses.

Las sedes, pendientes de la revisión de la FIFA

En paralelo, está confirmada una visita de la FIFA a España este otoño para examinar las sedes del proyecto. Valencia y Vigo aspiran a entrar definitivamente en la candidatura, pero su incorporación sigue pendiente. Ambas ciudades quieren ser evaluadas en esta fase del proceso, sin que pueda darse por confirmado que formarán parte del recorrido de la próxima comitiva.

El avance del Nou Mestalla alimenta las expectativas valencianas. El nuevo estadio es el principal argumento de una ciudad que busca recuperar su sitio en el Mundial. Su candidatura deberá acreditar las condiciones exigidas y recibir el visto bueno de la FIFA. Hasta entonces, Valencia mantiene su aspiración, pero espera una decisión definitiva.