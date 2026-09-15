Espaldarazo de la UEFA a España para el Mundial 2030

La UEFA vuelve a dar un espaldarazo a España con la elección del Spotify Camp Nou como sede de la final de la Champions League 2028/29. Con el Riyadh Air Metropolitano ya designado para albergar el partido decisivo de la presente edición, España acogerá dos de las tres próximas finales de Champions. El organismo rector del fútbol europeo muestra así su respaldo a la capacidad organizativa de nuestro país, en un momento en el que la disputa con Marruecos por la sede de la próxima final del Mundial se inclina hacia el lado marroquí.

LA¡a UEFA ha anunciado en la mañana del martes los estadios que acogerán los duelos por el título de sus cuatro competiciones de clubes masculinas y de la UEFA Women’s Champions League en 2028 y 2029. El Allianz Arena de Múnich sucederá al Metropolitano como sede de la final de la Champions en 2028, mientras que en 2029 el partido decisivo de la máxima competición de clubes regresará al Camp Nou 40 años después de la recordada derrota de los culés ante el Steaua Bucarest en la final de la Copa de Europa de 1989.

El fútbol español no ha recibido ningún ‘premio’ más en este reparto de sedes, que ha deparado que las finales de la Europa League se disputen en Bucarest (Rumanía) y Belgrado (Serbia) y las de la Conference League en Turín (Italia) y Budapest (Hungría) en los años 2028 y 2029. La candidatura española no elegida ha sido la de San Mamés, que competía con Cardiff por albergar la final de la Champions femenina en 2029. Respecto a la Supercopa de Europa, la UEFA ha anunciado que la próxima edición se disputará en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam y la de 2028 en el Astana Arena de la capital de Kazajistán.

La UEFA apuesta por España en plena guerra con FIFA

La elección del Metropolitano y el Camp Nou como sedes del partido más importante a nivel de clubes en dos de las tres siguientes ediciones del torneo reflejan la confianza de UEFA en la capacidad organizativa de España. Este espaldarazo por parte de la organización presidida por Aleksander Ceferin llega en plena guerra abierta con la FIFA tras el intento de Gianni Infantino de privatizar el Mundial y el Mundial de Clubes.

UEFA ha liderado la oposición contra el dirigente de FIFA, con el respaldo también de Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la EFC (anteriormente conocida como ECA, Asociación Europea de Clubes). Infantino se ha mostrado muy próximo a Marruecos, tratando de ganarse el apoyo de las 54 confederaciones africanas de cara a las próximas elecciones presidenciales de la FIFA de 2027 ofreciendo la sede de la final mundialista de 2030 al país norafricano.

Gianni Infantino planeaba emplear la designación de Marruecos como su gran baza contra la UEFA. La pasada semana, FIFA desmintió que la final estuviera ya asignada al Estadio Hassan II de Casablanca, como aseguró el presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos y ministro del Gobierno del país, Fouzi Lekjaa, días atrás. La UEFA, en respuesta, ha vuelto a confiar en España para acoger una nueva final de la Champions League. Tanto el Metropolitano como el Camp Nou podrían optar a albergar la final del Mundial 2030, aunque el Santiago Bernabéu emerge como la opción más probable en caso de que se dispute en España.