La UEFA no aplicará la ‘Ley Vinicius’ ni sacará a un jugador del campo por la pérdida de tiempo del portero

La UEFA ha dado a conocer las nuevas medidas arbitrales de cara a esta temporada y hay diferencias respecto al año anterior y, también, respecto a los protocolos que hay en España. La Ley Vinicius, que nace de un insulto racista de Prestianni al madridista en un partido de Champions, no se aplicará. Es decir, no se expulsará al jugador que se tape la boca para insultar a otro, aunque el árbitro sí que podrá considerar sacar tarjeta amarilla. Por otro lado –y aquí se diferencia con lo que harán los árbitros españoles– no se obligará a un jugador de campo a abandonar el terreno de juego ante la pérdida de tiempo del portero, en caso de que tenga que ser atendido fingiendo una lesión.

Roberto Rosetti, director de los árbitros de la UEFA, ha presentado este miércoles las Reglas de juego actualizadas, es decir, cómo se interpretarán en las competiciones europeas y su enfoque respecto a las intervenciones del árbitro asistente de vídeo (VAR), con una visión muy estricta con «las pérdidas de tiempo». El italiano explicó cómo se están implementando las Reglas de Juego actualizadas en las competiciones de la UEFA, así como la forma en que estamos trabajando para garantizar una aplicación coherente del VAR en toda Europa.

A principios de este verano, Rosetti se reunió con sus homólogos de las 55 federaciones nacionales de fútbol europeas para acordar y armonizar los principios clave que deberían adoptarse, y todos los clubes que compiten en las competiciones de la UEFA recibirán una sesión informativa antes del inicio de la fase liga. «La idea ahora es compartir lo que ya hemos compartido con nuestras federaciones nacionales y sus responsables de arbitraje», dijo Rosetti.

«Queremos implementar las mismas Reglas de Juego no sólo en los partidos UEFA, sino en todo el fútbol europeo», agregó Rosetti. «Debemos ser consistentes en el terreno de juego y estar coordinados en todas las competiciones, para que, ya sea en Azerbaiyán, Inglaterra, Finlandia, Francia o Turquía, estemos coordinados, unidos y trabajando juntos», señaló el italiano.

Los principales esfuerzos de la UEFA son reducir las pérdidas de tiempo innecesarias. Los árbitros respaldarán las medidas que agilicen la reanudación del juego, protejan su intensidad, reduzcan las demoras innecesarias y eviten largos tiempos añadidos. «Seremos muy estrictos en estas situaciones», declaró Rosetti.

El máximo mandatario de los árbitros europeos subrayó que le gustaría «agilizar la reanudación del juego» y «evitar» que se añadan largos periodos de tiempo añadido a los partidos. «Todas las nuevas normas sobre la pérdida de tiempo ya han dado resultados positivos tanto en competiciones nacionales como de la UEFA, con más tiempo de juego», agregó.

La IFAB, el organismo rector del fútbol, confirmó que algunas de las modificaciones de esta temporada son «opciones de la competición» que se implementarán a discreción del organizador correspondiente. Así, los saques de esquina incorrectamente concedidos se convertirán en saques de meta en casos muy claros, donde la revisión pueda completarse de inmediato y sin retrasar la reanudación del juego.

Por otro lado, no se aplicará la conocida como ‘Ley Prestianni’, que considerara como falta sancionable con tarjeta roja el simple hecho de que un jugador se tape la boca al hablar con un oponente. Además, tampoco ejercerán la opción de mostrar tarjeta roja a los jugadores que abandonen el terreno de juego en señal de protesta. Sin embargo, cuando un equipo sea responsable de que un partido no continúe o se suspenda por tener menos de siete jugadores, el partido se dará por perdido para ese equipo.

Un VAR con «mínima interferencia»

En cuanto a la aplicación del VAR, la UEFA señala que es importante que los árbitros implementen «un proceso de revisión claro y coherente». «En la UEFA creemos en la mínima interferencia para obtener el máximo beneficio, esto implica aplicar un enfoque coherente a las intervenciones del VAR, y para ayudar a los árbitros, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados a comprender cómo deben funcionar las revisiones», destaca.

En consecuencia, la UEFA ha lanzado la plataforma Clear Line, una videoteca que ofrece acceso abierto a la guía que proporcionamos a los árbitros y al VAR para ayudarles a aplicar las Reglas del Juego de forma coherente en toda Europa. Esta herramienta incluye más de 100 vídeos que abarcan cinco áreas clave del juego: penaltis, tarjetas rojas, infracciones en ataque, decisiones arbitrales y errores de identificación, proporcionando ejemplos claros de cuándo debe y cuándo no debe intervenir el VAR.

«Clear Line proporcionará un punto de referencia central para jugadores, entrenadores, comentaristas y aficionados, ayudando a explicar la lógica detrás de las decisiones arbitrales y promoviendo una mayor comprensión del proceso de toma de decisiones», finalizó Rosetti.