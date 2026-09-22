El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, resalta en su vídeo que «normalmente, en la vida, las cosas son lo que parecen». Por ello, asegura que el «tangazo» de 2023, si no lo fue, lo pareció; y ahora lo sabemos. Añade que el «megatangazo» está por llegar con la Ley de Nietos. Augura también Inda que, pese a ser suspendida la citada norma, ya llegará Conde-Pumpido, «supercan», para garantizar que Pedro Sánchez «puede robar las elecciones en junio de 2027».